ربع سكان العالم في خطر.. تعرف على أضخم "عملية احتيال"

شفق نيوز/ يستعد العالم، إلى تعرضه لأكبر عملية احتيال إلكتروني في تاريخ البشرية وذلك بعد إصدار تحذير خطير حول "عملية احتيال إلكتروني مدمرة" قد تطال 1.8 مليار شخص في العالم.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أكثر من 1.8 مليار شخص في العالم يواجهون خطر التعرض لعملية احتيال إلكتروني "مدمرة"، وذلك بعد أن صدر تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني "جي ميل" التابع لشركة "غوغل" كافة من سرقة البيانات المالية والمصرفية والمعلومات الحساسة.

وتم إصدار "تنبيه أحمر" لجميع مستخدمي "جي ميل" البالغ عددهم 1.8 مليار شخص بشأن عملية احتيال تتيح للمتسللين الوصول إلى الحسابات.

ويستخدم الهجوم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مكالمات آلية مزيفة ورسائل بريد إلكتروني ضارة قادرة على تجاوز مرشحات الأمان.

وتعمل التركيبة على إقناع الضحايا بأن حساب "جي ميل" الخاص بهم قد تم اختراقه، حيث يتلقى المستخدمون مكالمة هاتفية تفيد باكتشاف نشاط مشبوه في حسابهم ويتم إخبارهم بأن بريداً إلكترونياً سيتبع قريباً خطوات لتصحيح المشكلة.

ويتضمن البريد الإلكتروني موقعاً مزوراً يبدو مطابقاً لموقع "غوغل" والذي يطالب المستخدمين بإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم.

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن هدف هذه الحملة "هو إقناع الضحية المستهدفة بتزويد المجرمين برمز استرداد "جي ميل" الخاص بالمستخدم، مدعياً أنه مطلوب لاستعادة الحساب". ولكن ليس فقط حسابات "جي ميل" هي التي يتم اختراقها، بل إن جميع الخدمات الأخرى المتصلة بالمنصة تصبح مفتوحة أيضاً للمتسللين.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة: "يمكن أن تؤدي هذه التكتيكات المتطورة إلى خسائر مالية مدمرة، وضرر سمعة، واختراق بيانات حساسة".

ونشرت شركة (Malwarebytes) تقريراً أبلغت فيه مستخدمي "جي ميل" أن تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي "لا ينبغي الاستخفاف به".