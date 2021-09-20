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"رائحة الأرض".. معرض تشكيلي يجسّد تعلّق الكورد بوطنهم (صور)

Category: منوعـات

Date: 2021-09-20T17:23:31+0000
"رائحة الأرض".. معرض تشكيلي يجسّد تعلّق الكورد بوطنهم (صور)

شفق نيوز/ افتتح في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، معرض تشكيلي للفنان دلشاد كويستاني في قاعة "الأمن الأحمر" بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.

وقال كويستاني في حديث لوكالة شفق نيوز إن المعرض بعنوان "رائحة الترب" وهو معرض شخصي ضم قرابة ٥٠ لوحة تشكيلية تعبر عن علاقة المواطن الكوردي بوطنه وحبه لتراب كوردستان.

وأضاف أن المعرض أقيم من قبل نقابة فناني السليمانية بالتعاون مع محافظ السليمانية وسيستمر لغاية نهاية شهر أيلول الجاري.

دلشاد کویستانی فنان فرنسي من أصل کوردي، متعدد الاهتمامات الفنية، منها الغناء، والشعر، والرسم، والتمثيل، وعند وصوله أوروبا اهتم بالفن التشكيلي، وظهر اسمه من خلال العديد من المعارض، حتى فتح معرضا خاصا باسمه في وسط مدينة شومونت الفرنسية، وأقام عشرات المعارض الخاصة، وشارك في فعاليات فنية بأكثر من 20 دولة.

كما كان ضيف شرف في الكثير من المعارض، وشارك في خمسة أفلام كممثل، وهو عضو اتحاد الأدباء، وعضو نقابة الفنانين بإقليم كوردستان، وعضو جمعيات ثقافية مختلفة، ورئيس جمعية ثقافية فرنسية أفريقية سابقًا، وعضو الكونغرس الوطني الكوردي.

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