رامز نيفر إند.. رعب مضاعف على ارتفاع عالٍ والضحايا غاضبون

شفق نيوز/ طرح المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، البرومو الترويجي لبرنامج المقالب "رامز نيفر إند"، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وكشف البرومو الترويجي بعض الملامح عما سيخوضه الضيوف من رعب وخوف، فكما يبدو أنهم سيكونوا ضحايا لمقلبين، فحينما يسأل جلال عن أي مقلب من اثنين يوَّد تجربته على ضحاياه، يجيب "التنين".

وتنقسم المقالب لعدة مراحل، الأول يجري على الأرض داخل أحد المطاعم، حيث يتعرض الضيوف للمضايقات عبر إلقاء الطعام على وجوههم وسكب المياه عليهم، أما المرحلة الثانية تجري على ارتفاع عالٍ من الأرض، حيث يوضع الضيوف داخل غرفة جلوس تتمايل يمينًا وشمالًا.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدث، حيث يوضع الضيوف في مطعم طائر، ويجري إيهام الضيوف أن الآلة تعاني من عطل ما، حينها يصابون بالذعر والخوف، ولزيادة جرعة الرعب يطلق عليهم ثور هائج.

ويظهر الفنان المصري أحمد السقا يتناول رأس ثعبان ألقي عليه، ليؤكد عدم شعوره بالخوف.

ضحايا "رامز نيفر إند"

ومن بين الفنانين والرياضيين الذين كشف البرومو عن مشاركتهن هم: أحمد السقا، ومحمد رمضان، ومصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ومحمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، وشيماء سيف، وأمينة شلباية، وياسمين عز، وإمام عاشور، محمد الغيطي، وهنادي مهنا.

كما ظهر لاعب منتخب الزمالك أحمد فتوح، ونجم الومالك والأهلي سابقًا رضا عبد العال، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي.