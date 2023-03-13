"رامز اجنبي".. التعليقات تنهال على فنان امريكي للاشتباه ببرنامج المقالب الرمضاني

شفق نيوز / بعد ساعات على نشر الممثل المصري رامز جلال الملصق الإعلانيّ للموسم الجديد من برنامجه خلال شهر رمضان، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه يظهر جلال وهو يغيّر ملامحه ويتنكّر بشخصيّة مخيفة ضمن إعلانٍ ترويجيّ.

إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يصوّر عمل فنّانٍ أميركي متخصص في المكياج السنة الماضية.

ويُظهر الفيديو تغيير ملامح شخصٍ ليبدو مرعباً بالاستعانة بقناع وتقنيات متقدّمة في المكياج.

وجاء في التعليق المرافق أنّ من يظهر في الفيديو هو الممثل المصريّ رامز جلال خلال التحضير لموسمٍ جديد من برنامجه الذي يعتمد فيه على التنكّر لإجراء مقالب بمشاهير من العالم العربي خلال شهر رمضان.

حساب مزوّر

حظي الفيديو بآلاف المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل، وآلاف التعليقات المستهجنة لاستخدام "أشكالٍ شيطانيّة" ضمن برامج مخصّصة لشهر رمضان.

إلا أنّ المقطع المتداول لا يُظهر رامز جلال كما ادّعت المنشورات.

فقد نشر أولاً في حسابٍ على موقع تيك توك يحمل اسم الممثّل لكنّه لا يعود لحسابه الرسميّ الذي لا يتضمّن مشاهد مماثلة.

فما حقيقة الفيديو؟

بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، لم يرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منه.

إثر ذلك أظهر البحث باستخدام كلمات مفتاح باللغة الانكليزية مثل: ماكياج، ماسك، Cyclops (شخصيّة أسطوريّة آحاديّة العين)، إلى النسخة الأصليّة من الفيديو منشورة في حساب فنّان أميركيّ متخصّص بهذا النوع من المكياج عام 2022.

ويبدو واضحاً خلال الفيديو أنّ الشخص الذي يخصع لتغيير في وجهه ليس الممثل المصريّ رامز جلال.