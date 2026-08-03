راصد جوي: الأعوام الخمسة الأخيرة الأكثر حرارة في التاريخ

شفق نيوز- بغداد

قال الراصد الجوي صادق عطية، مساء اليوم الاثنين، إن الأعوام الخمسة الأخيرة سجلت أعلى درجات حرارة عالمية منذ بدء السجلات المناخية، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التغير المناخي.

وكتب عطية في منشور على صفحته في "فيسبوك" تابعته وكالة شفق نيوز، أن أحدث بيانات متوسط درجة حرارة سطح الأرض، مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900)، أظهرت أن عام 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، بعدما بلغ متوسط الاحترار العالمي 1.53 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو أول عام يسجل هذا المستوى على أساس المتوسط السنوي.

وأضاف أن التوقعات المناخية، المستندة إلى أحدث النماذج العالمية وسيناريوهات تطور ظاهرة "النينو" والعوامل المناخية الأخرى، تشير إلى استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة، مع احتمال أن تشهد بعض السنوات حتى عام 2027 ارتفاعات استثنائية قد تقترب من 1.7 إلى 2.0 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأشار إلى أن الرسم البياني الصادر عن "The Climate Brink" يُظهر استمرار تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري وتكرار تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ كحد ينبغي تجنب تجاوزه للحد من أخطر آثار التغير المناخي.

وأكد عطية أن استمرار هذا الاتجاه يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الجهود العالمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.