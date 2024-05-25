راصد الزلازل الهولندي يحذر: زلزال كبير قادم غداً أو بعده

شفق نيوز/ حذر راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، يوم السبت، من وقوع زلزال كبير غداً أو بعده.

وشارك الخبير عبر حسابه على منصة "إكس"، تغريدة نقلاً عن الهيئة الفلكية SSGEOS التي يرأسها، تشير إلى أن هندسة الكواكب التي تشمل عطارد والزهرة في يومي 24-25 أيار الجاري تشير إلى احتمال وقوع زلزال كبير، ربما في الفترة من 26 إلى 27 أيار تقريبا.

كما قال إن عمليات الاقتران الكوكبي مع عطارد، قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع.