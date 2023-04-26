"راشد" يخفق في الهبوط على سطح القمر

شفق نيوز / أصدر مركز محمد بن راشد للفضاء، يوم الأربعاء بياناً حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد".

وأكد المركز، أن بعد إعلان شركة "آي سبيس" عن عدم نجاح هبوط المركبة "هاكوتو آر"، نشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة ispace شريك المهمة، والتي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر".

وأضاف شركة "آي سبيس" أن حتى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت اليابان (3 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات)، لم يتم الاتصال بين مركبة الهبوط "هاكوتو آر"، ومركز التحكم بالمهمة، وبالتالي تم تأكيد عدم وجود إمكانية لتحقيق هبوط ناجح على القمر، والاتصال بالمركبة.

وتابع المركز: "لقد حقق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف، وإطلاقه إلى مدار القمر وهو بحد ذاته إنجاز مهم للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف راشد والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتهم على النهج المخطط له".

وكانت الشركة الناشئة أعلنت في وقت سابق أنها فقدت الاتصال مع المركبة في الوقت المحدد لهبوطها.

وهذه المركبة التابعة لبرنامج "هاكوتو-آر" والموجودة في مدار القمر منذ شهر على بعد نحو 100 كيلومتر فوق سطحه، بدأت محاولة هبوطها قبل نحو ساعة من خلال عملية تنفذ بالكامل آلياً.

وبدا أن كل شيء يسير على النحو المقرر، ولكن بعد الموعد المقرر للهبوط، أي قرابة الساعة 16,40 ت غ من يوم الثلاثاء، حاولت الفرق الأرضية للشركة عبثاً معاودة الاتصال مع الشركة طوال نحو عشر دقائق.