ذي قار.. "طنطل سومر" يثير رعب الأهالي لأربعين يوماً و"حمصه" يحلّ اللغز (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

"سومر" حي سكني يقع وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وينعم سكانه بالهدوء وقلة المشاكل والمنغصات، إلا أنهم ومنذ 40 يوماً عاشوا رعباً غير مسبوق مجهول المصدر ودخلوا ما يشبه بحالة الإنذار ولم يجدوا تفسيراً لما قلب حياتهم رأساً على عقب.

الحيرة أخذت مأخذها من الأهالي ولم يتوصلوا إلى مصدر الإصابات التي يتعرض لها أطفالهم وتسببت لهم بجروح وكدمات، ومن ثم طالت هذه الاعتداءات الأكبر سناً، حتى أنهم اضطروا إلى فرض حظر تجوال على أطفالهم وأنفسهم ما إن تحل ساعة الغروب وحتى شروق شمس اليوم التالي.

وبعد قلق وخوف وحيرة لم يجد الأهالي تفسيراً لما يجري سوى تحميل المسؤولية للكائن الإسطوري "الطنطل".

عدد من أهالي المنطقة أكدوا لمراسل وكالة شفق نيوز، أن منطقتهم كانت تعيش بهدوء وسكينة حتى قبل 40 يوماً، عندما تعرض احد المواطنين لضربة مجهولة المصدر، ثم توالت الأحداث يومياً.

وأشاروا إلى أنهم فرضوا حظر تجوال يبدأ من بعد صلاة المغرب، والمواطن الذي يضطر إلى مغادرة منزله في هذا الوقت يتعرض لضربة مجهولة المصدر مما يدفعهم إلى ملابس سميكة أو يحتمون بأشياء تقيهم الضربات المؤذية.

فيما أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة الشرطة تلقت عدة بلاغات بهذا الشأن، حتى تدخلت بكل صنوفها وتمكنت ليلة أمس من فك لغز (الطنطل) الذي أثار الهلع في أحد شوارع حي سومر".

وبين أن "القوات الأمنية استخدمت طائرات الدرون ولم تستطع الوقوف على هذا اللغز، لكن أحد الضباط وضع خطة ذكية انتهت بالكشف عن مصدر هذه الإصابات".

وأوضح المصدر: "تضمنت الخطة نصب سيطرات مراقبة فوق عدد من أسطح المنازل في المنطقة وتم حصر مصدر التهديد في منزل محدد، وبعد اقتحامه، ألقي القبض على شخص اسمه (حمصه) تبين أنه المسؤول عما يجري".

وأردف بالقول: "(حمصه) كان يستغل موقعاً مرتفعاً في منزله الذي يتوسط شارع المنطقة حيث يشن هجماته، مستخدماً الطابوق و"الصجم"، تاركاً وراءه أضراراً مادية وبشرية، تمثلت بتهشيم زجاج السيارات و​إصابات بين صفوف المواطنين، وفي إحدى المرات ​وصل به الأمر إلى مهاجمة أحد الضباط خلال عملية التفتيش، ما أسفر عن إصابة الضابط في يده وانسحاب القوة الأمنية في حينه".

​وأكد المصدر أن "القوات الأمنية وبعد اعتقال (حمصه) صادرت المعدات التي كانت بحوزته وهو يخضع حالياً للتحقيق تمهيداً لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل".

و"الطنطل" كان إسطوري في التراث الشعبي العراقي موغل في القدم، وعادة ما يتمثل بشكل إنسان بإقدام ماعز، ويقوم بإثارة مخاوف الناس سواء بالاعتداء عليهم أو بإصدار أصوات والتمثل لهم، وخصوصاً في أوقات الليل أو الأماكن النائية، بحسب الموروث الشعبي.