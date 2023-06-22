ذي قار تتبنى مشروع "بيت الدراما" لإنتاج أعمال فنية عراقية جديدة

شفق نيوز/ تبنى محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، مقترح مشروع "بيت الدراما" الذي تقدم به مجموعة من الفنانين العراقيين، مؤكدا أن البيت سينطلق من ذي قار باعمال فنية لنقل الصورة المشرقة للمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ ذي قار نخبة من الفنانين وابطال الدراما العراقية، حيث ناقش معهم مقترحا تقدموا به لتأسيس مركز فني باسم ( بيت الدراما ) في الناصرية.

وخاطب الغزي الفنانين قائلا، "نأمل أن يكون هذا البيت النواة لانتاج دراما عراقية جديدة تنقل الصورة الحقيقية المشرقة للمجتمع العراقي ومحو الصورة السلبية الخاطئة المتداولة في عدد من الاعمال الدرامية عن ابناء الجنوب والتي تركز على الجوانب السلبية لدى المجتمع ولا سيما الشباب والجيل الجديد".

وأشار الى أن "بيت الدراما سينطلق من ذي قار باعمال فنية لنقل الصورة المشرقة لمحافظة ذي قار باعراف مجتمعها وتقاليدها الاصيلة".

ورافق المحافظ ، الفنانين الضيوف بجولة لعدد من الاماكن الثقافية شملت قصر الثقافة والمركز الثقافي في الناصرية لتكون منطلقاً لهذا البيت الثقافي الجديد الذي سيضيف للمحافظة الكثير .