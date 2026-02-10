ذوبان جليد "يوم القيامة" يهدد العالم

شفق نيوز- متابعات

يشهد جليد "يوم القيامة"، الذي يقع في غرب القارة القطبية الجنوبية ذوباناً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تقارير، فإن ذوبان هذا الجليد الذي يعادل 190 ألف كيلومتر مربع سيرفع مستوى سطح الماء في المحيط العالمي بمقدار 65 سنتيمترا.

ووفقا لمجلة "Naked Science"، أفاد العلماء بأن هذا الجليد بدأ يفقد حجمه بوتيرة أسرع مما كان متوقعا سابقا، مشيرين إلى أن كل ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار سنتيمتر واحد يعرّض حياة نحو ستة ملايين شخص للخطر.

وللحد من هذه المخاطر، اقترح الخبراء وقف تدفّق المياه الدافئة إلى النهر الجليدي عبر إنشاء حاجز واق يُقدَّر متوسط مدة تصميمه بنحو ثلاث سنوات، على أن يبلغ ارتفاعه حوالي 150 مترا وطوله نحو 80 كيلومتراً، ويُثبَّت في قاع البحر لمنع تدفّق المياه الدافئة.

وتشير المجلة إلى أن ممثلين عن ثماني جامعات سيشاركون في تصميم هذا الحاجز خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يختار الخبراء بعد ذلك التصميم الأمثل والمواد الأنسب، مع التخطيط لاختبار نموذج أولي للنظام.

ويتوقع الخبراء أن يسهم هذا الحاجز في إبطاء ذوبان "جليد يوم القيامة" والحد من مخاطره، إذ تشير بيانات حديثة إلى أن هذا الجليد يساهم بنحو 4٪ من الارتفاع السنوي في مستوى سطح البحر.