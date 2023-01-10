"إذهب أولا" تخفق في نقل مسافريها.. رحلة طيران تنسى ركابّها وتقلع دونهم

شفق نيوز/ وجَّهت هيئة تنظيم الطيران الهندية، توبيخاً، لشركة طيران، بسبب تركها عشرات الركاب على مدرج المطار في ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، وأقلعت بدونهم.

وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن طائرة تابعة لشركة Go First "غو فيرست" بمعنى إذهب أولاً – المعروفة سابقاً باسم "غو إير" أقلعت من المطار في مدينة بنغالورو، تاركة أكثر من 50 راكباً في طي النسيان في الحافلة.

وذكرت التقارير أن المسافرين كانوا قد أكملوا فحص أمتعتهم، وكان بحوزتهم بطاقات الصعود على متن الطائرة، بينما قالت شركة الطيران إنها تحقق في الحادث.

وأقلعت الرحلة من بنغالورو إلى دلهي، على الرغم من أن العديد من الركاب كانوا لا يزالون في إحدى حافلات شركة الطيران على مدرج المطار.

إلى ذلك، قال سوميت كومار، أحد الركاب، لقناة إخبارية محلية: "كان الطاقم الأرضي يتحقق مما إذا كانت الرحلة قد أقلعت. في البداية، قالوا إن الرحلة ستعود".

وبعد إقلاع الرحلة، غرَّد ركاب غاضبون عن تجربتهم منتقدين شركة "غو فيرست" بسبب "إهمالها".

وأبلغ الركاب شركة الطيران ووزير الطيران الاتحادي وديوان رئيس الوزراء بشكواهم، عبر الإشارة إليهم في التغريدات.

وأجابت شركة "غو فيرست" قائلة: "نأسف للإزعاج الذي تسببنا فيه".

فيما قال ممثل عن شركة الطيران في وقت لاحق إن الحادث قيد "التحقيق"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء آسيا الدولية – وكالة أنباء هندية – بأن 53 راكباً تم استيعابهم لاحقاً على متن رحلة طيران أخرى، بينما استرد اثنان آخران ثمن تذاكر السفر.

إذ صرح مسؤول لوكالة الأنباء الهندية "بي تي آي" بأن هيئة تنظيم الطيران في الهند – المديرية العامة للطيران المدني – "طلبت تقريراً من شركة الطيران بشأن الواقعة وستتخذ الإجراء المناسب".

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من الشكاوى الأخيرة بحق شركات طيران في الهند.

وفي الأسبوع الماضي، أوقف طاقم إحدى طائرات الخطوط الجوية الهندية عن العمل، بسبب سوء تعاملهم مع واقعة حين قام راكب مخمور بالتبول على امرأة مسنة على متن الرحلة.