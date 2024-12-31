ذكاء اصطناعي وسيارات كهربائية.. العالم يودع 2024 بأمل "التقدم" بالعام الجديد

شفق نيوز/ يستقبل العالم سنة 2025، يوم الثلاثاء، مودعا عاما، شهد تطورا كبيرا بالذكاء الاصطناعي، وأيضا على مستوى السيارات الكهربائية، وبالمقابل فإن العام الجديد، سيحمل متغيرات على مستوى الفرق الفنية العالمية والمناخ.

وقد دخلت إستراليا، وهي ثاني دولة بعد نيوزلندا، العام الجديد، باحتفال على طول ميناء سيدني، أطلقت فيه تسعة أطنان من الألعاب النارية من دار الأوبرا وجسر ميناء سيدني (هاربر بريدج).

وفي هذا العام، أسدلت تايلور سويفت الستار على جولتها "ذي إيراس تور"، بينما انتشرت تسجيلات مصورة لأنثى فرس نهر تايلاندية صغيرة تدعى "مو دينغ" على الإنترنت بشكل واسع، فيما ساعد لاعب كرة القدم لامين يامال البالغ 16 عاما الفريق الإسباني على الفوز بكأس أوروبا.

وتركّزت أنظار العالم لمدة أسابيع في يوليو وأغسطس على أولمبياد باريس حيث سبح الرياضيون في السين وتسابقوا تحت برج إيفل وركبوا الخيول خارج قصر فرساي.

ويعد العام 2025 بالكثير مع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتوقعات بتباطؤ التضخم، وذلك بعد القفزة التي حققها خلال العام 2024.

كما سيجتمع أعضاء فرقة "أويسس" البريطانية في خطوة منتظرة منذ وقت طويل، بينما ستعود فرقة الكاي-بوب الشهيرة "بي تي إس" إلى الساحة بعدما خدم أعضاؤها في الجيش الكوري الجنوبي، خلال العام الجديد.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة وتضم 32 فريقا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أن تسجل درجات حرارة عالمية مرتفعة للعام 2025، ما يشي بأن السنة المقبلة قد تكون من بين الأكثر حرا على الإطلاق.

في الأثناء، ومع التساقط الكثيف للثلوج في شمال اليابان، يتوقع أن يستقبل الركاب في مطار هوكايدو الرئيسي العام الجديد في صالة المغادرة.

ومع ازدياد مبيعات المركبات الكهربائية والاعتماد على الطاقة المتجددة، هناك ذرة أمل بأن يكسب التقدم البطيء للغاية في مجال تغير المناخ زخما أخيرا في 2025.