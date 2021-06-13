ذكاء اصطناعي متطور من "فيسبوك" للتعامل مع النصوص والخطوط‎

شفق نيوز/ طور باحثون في شركة "فيسبوك" الأمريكية أول نموذج ذكاء اصطناعي خاضع للإشراف الذاتي باسم Text Style Brush للتعامل مع الخطوط والنصوص.

وقالت الشركة، إن المشروع الجديد هو مشروع بحثي قادر على تقليد وتحرير واستبدال النص المكتوب بخط اليد والمشهد باستخدام كلمة واحدة فقط في الصورة.

وأوضحت "فيسبوك" أن المشروع أظهر دقة عالية في الاختبارات الآلية ودراسات المستخدم لأي نوع من النصوص، مضيفة أنها تعتزم تقديم العمل إلى مجلة علمية للحكم عليه.

ويمكن للذكاء الاصطناعي الجديد من ”فيسبوك“ نسخ النص في مشاهد مكتوبة بخط اليد وفي العالم الواقعي باستخدام مثال واحد فقط لكلمة.

وقالت الشركة إن Text Style Brush يختلف عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى في أنه يمكنه إعادة إنتاج النص في كل من مشاهد الكتابة اليدوية والعالم الحقيقي.

وأشارت إلى أن ذلك يعني فهم أنماط النصوص غير المحدودة للطباعة المختلفة والخط والتحولات المختلفة أيضًا، مثل التدوير، والنص المنحني، والتشوهات التي تحدث بين الورق والقلم عند الكتابة بخط اليد.

ويعمل نموذج الذكاء الاصطناعي بطريقة مشابهة للطريقة التي تعمل بها أدوات فرشاة النمط المستخدمة في معالجات الكلمات.

وفي هذه الحالة، يتم تطبيق الطريقة على جماليات النص في الصور، ومع ذلك، قرر باحثو فيسبوك باستخدام Text Style Brush التخلي عن الأساليب التقليدية التي تتضمن تحديد معايير محددة مثل أسلوب الكتابة أو الإشراف على النمط المستهدف.

وبحسب الشركة، فإن Text Style Brush لا يخلو من القيود التي تشمل العمل مع نص مكتوب بأشياء معدنية أو نص به أحرف بألوان مختلفة.

وأوضحت الشركة أنه إذا تمكن باحثو الذكاء الاصطناعي من بناء هذه التكنولوجيا أولًا، فإن بإمكانهم تعلم كيفية اكتشاف النمط الجديد من التزييف العميق بشكل أفضل وبناء أنظمة قوية لمكافحته.