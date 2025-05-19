ذعر وهلع في مصيف مصري بسبب "حادث استثنائي" سقط من السماء (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش المصري، يوم الاثنين، سقوط طائرة تدريب نتيجة عطل فني ومقتل طاقمها.

وذكر بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الاثنين سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ومقتل طاقمها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

وكانت وسائل إعلام مصرية، أفادت بسقوط طائرة في مياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة شاطئ 63 بمدينة رأس البر في محافظة دمياط.

ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان، فقد سقطت الطائرة بالقرب من الصخور المقابلة للشاطئ، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين المصطافين والمواطنين المتواجدين في المكان.

وعلى الفور، هرعت قوات قسم شرطة رأس البر مدعومة بسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وفرضت طوق أمني واسع حول المنطقة لتأمين الموقع وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

وتُعد مدينة رأس البر، الواقعة عند التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، ويُعد هذا الحادث استثنائيًا في سماء المدينة الهادئة، التي تشتهر بشواطئها الخلابة ومناظرها الطبيعية.