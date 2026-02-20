ذرة مانعة للحمل.. طريقة جديدة للتحكم بالحمام الزائد في بولندا

شفق نيوز- متابعة

قررت السلطات البلدية في إحدى المدن البولندية، اعتماد طريقة جديدة لمكافحة الزيادة المفرطة في أعداد الحمام عبر استخدام حبوب ذرة معالجة بمواد مانعة للحمل.

وقال الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة كراكوف إن البرنامج التجريبي للتحكم في أعداد الطيور سيبدأ تنفيذه قريبا، حيث سيتم تركيب مغذيات خاصة في بعض الأحياء تحتوي على حبوب ذرة معالجة بمادة مانعة للحمل.

وتعليقاً على الطريقة الجديدة، قالت مفوضة حقوق الحيوان في المدينة سابينا يانيتشكو، إن التأثير لن يكون فورياً.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تتضمن اختيار المناطق التي تضم أكبر تجمعات للحمام وتركيب المغذيات فيها، مع تقديم جرعات يومية من المادة المانعة للحمل.

وأكدت سلطات المدينة أن طريقة منع الحمل المختارة آمنة للحيوانات الأخرى وللبشر.

ويهدف المشروع وفق السلطات، إلى تحسين صحة السكان ومعالجة المشكلات المتعلقة بانتشار الأمراض ونقص الغذاء الذي تتغذى عليه الطيور.

وأشار الطبيب البيطري برزيميسواف باران إلى أن كثرة الطيور في المدينة تؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية ونقص الغذاء، ما يسبب إرهاق الحمام ويضعف جهازه المناعي، ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.