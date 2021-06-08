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(ذات مرة في العراق) يحصد جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام لعام 2021

Category: منوعـات

Date: 2021-06-08T08:33:36+0000
(ذات مرة في العراق) يحصد جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام لعام 2021

في حفل مهيب بالعاصمة البريطانية لندن، منحت الأكاديمية البريطانية لجوائز الأفلام  BAFTA جائزتها لعام 2021 لفيلم (ذات مرة في العراق) كأفضل مسلسل توثيقي للحقائق. ومن النادر في تاريخ  الأكاديمية البريطانية، التي تأسست في عام 1976 وتدار من قبل 6000 عضو، أنها منحت جائزة لفيلم وثائقي عن الشرق الأوسط.

والفيلم الوثائقي (ذات مرة في العراق) التي تستند أحداثه على كتاب مشترك للمخرج البريطاني جيمس بلوميل والباحث الخبير في الشأن العراقي الدكتور ريناد منصور، كان قد حصل على جائزة مهرجان (الوردة الذهبية) كأفضل فيلم وثائقي لعام 2020. كما كانت الشركة البريطانية المعروفة للكتب (ووتر ستونز) قد اختارت الكتاب ضمن افضل الكتب السياسية في العالم لعام 2020.

يتحدث كتاب (ذات مرة في العراق)  الواقع في 416 من القطع المتوسط، والذي نشرته هيئة الأذاعة البريطانية (بي بي سي) وقامت بتحويله الى فيلم وثائقي عرض على شكل حلقات تلفزيونية، عن تراجيديا معاصرة حدثت في العراق وتبعات الغزو الأمريكي عام 2003.

وعقب منح الجائزة، كتب الدكتور ريناد منصور على موقعه الخاص في تويتر: "أنه خبر مثير للغاية. فاز (ذات مرة في العراق) بجائزة بافتا كأفضل مسلسل للحقائق. مبروك للفريق بأكمله. لقد كانت تجربة رائعة ومجزية لإشراك مثل هذا الجمهور الواسع  بقصص العراق وبصيغة مقنعة".

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