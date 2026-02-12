ديدان مسطحة تغزو القطط والكلاب دون علم أصحابها في اوروبا

شفق نيوز- متابعة

كشف باحثون من المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي عن أدلة تشير إلى انتشار بعض أنواع الديدان المسطحة في أوروبا عبر التعلق بالحيوانات الأليفة من دون أن يلاحظ أصحابها ذلك.

وأوضح الباحثون، أن هذه الديدان قد يصل طولها إلى 20 سنتيمتراً، وتفرز مخاطاً شديد اللزوجة يساعدها على الالتصاق بفراء القطط والكلاب، مشيرين إلى أن صوراً التُقطت خلال الدراسة أظهرت ديداناً جُمعت من الحيوانات ولا تزال خصلات من الشعر عالقة بها.

ورغم أن هذه الديدان لا تشكل خطراً مباشراً على الحيوانات الأليفة، حذر الخبراء من آثارها البيئية، إذ قد تُلحق أضراراً بالحشرات المحلية وتؤثر سلباً في التربة، ما يثير مخاوف بشأن النظم البيئية.

وكان الاعتقاد السائد أن انتشار هذه الكائنات يحدث أساساً عبر نقل النباتات، غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى آلية إضافية للانتقال عبر الحيوانات الأليفة.

وحلل الباحثون تقارير جُمعت على مدى أكثر من 12 عاماً من خلال مبادرات العلوم المجتمعية في فرنسا، لمعرفة كيفية انتقال هذه الكائنات بطيئة الحركة بين الحدائق والمناطق السكنية.

وأظهرت النتائج أن نوعاً واحداً على الأرجح يقف وراء هذه الظاهرة، وهو Caenoplana variegata، المعروفة باسم الدودة المسطحة ذات الخطوط الصفراء، وموطنها الأصلي أستراليا.

وأشار الباحثون إلى أن المخاط شديد اللزوجة، ونظامها الغذائي القائم على افتراس المفصليات، وقدرتها على التكاثر دون شريك، كلها عوامل تعزز قدرتها على الانتشار.

ورجّح الفريق أن الآلية نفسها قد تنطبق على المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، وربما على قارات مختلفة توجد فيها هذه الدودة.

وقال البروفيسور جان لو جوستين من المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي في باريس إن "المسافات الشاسعة التي تقطعها الحيوانات الأليفة سنوياً قد تجعل هذه الوسيلة عاملاً مهماً في الانتشار العالمي لبعض أنواع الديدان المسطحة الغازية".

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة PeerJ العلمية.