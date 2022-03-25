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ديانا حداد تعلق على حضور جمهور "قليل" بحفلها في مهرجان بابل: الجو بارد

Category: منوعـات

Date: 2022-03-25T05:44:37+0000
ديانا حداد تعلق على حضور جمهور "قليل" بحفلها في مهرجان بابل: الجو بارد

شفق نيوز/ علقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على انتقادات وجهت لها بسبب حفلها ضمن فعاليات مهرجان بابل، وسط حضور من الجمهور وصف بالقليل.

وظهرت ديانا حداد في مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علقت خلاله على الانتقادات التي تعرضت لها قائلة: ”مساء الخير، بخصوص مشاركتي بمهرجان بابل اللي أسعدتني ولقاء جمهوري الحبيب في العراق أكيد واللي انتظروني من 5 مساء إلى لغاية الساعة 12 رغم برودة الجو“.

واضاف ”المفترض إني كنت أصعد على المسرح الساعة 9 مساءً، ولكن لأسباب تنظيمية اضطررت إني أصعد على المسرح الساعة 11 ونصف، يعني بعد ساعتين من موعد صعودي على المسرح، بكل الأحوال بدي أشكر كل الجمهور اللي حضر، وكل الجمهور اللي تفاعل، وكل الجمهور اللي ما قدر يكمل، لأن فعلا الجو كان بارد، وبوعدكم بحفلات قريبا إن شاء الله في العراق، في إبريل، أو في بغداد بشهر 10 أو في شهر 11“.

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