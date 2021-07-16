مشروع عراقي خاص لحماية فصيل نادر من الغزلان البرية من الانقراض

شفق نيوز/ في أطراف مدينة بعقوبة ووسط البرية، نجح فاضل الباوي تشييد محمية تحوي عشرات الغزلان النادرة "الريم" والمهددة بالانقراض، بسبب غياب خطط الحماية الحكومية والصيد الجائر.

وقال الباوي لوكالة شفق نيوز، انه شيّد المحمية لحماية فصيل غزلان (الريم) الثمينة من الانقراض واعادة تكاثرها باعتبارها ثروة وطنية نادرة متحديا كل الظروف والعراقيل.

في منطقة (دور الباوية) 6 كم شمال شرق بعقوبة تجولت شفق نيوز في المحمية التي تحوي 35 غزالا من صنف الريم بين ذكر وانثى.

وعن أسباب نجاح وانشاء هذه المحمية النادرة بين الباوي، انه انشأ المحمية كهواية وترفيه وكرسالة للجهات المعنية لحماية غزلان الريم من الانقراض والتي يتراوح سعرها اكثر من 2000 دولار للانثى و600 دولار للذكر بحسب الباوي.

الباوي اكد ان المحمية تضم عدة غزلان مستوردة من دول الخليج، داعيا اصحاب الاختصاص الى انشاء محميات للحفاظ على الغزلان الثمينة من الانقراض التي لا تتطلب تربيتها اموالا طائلة ولا توجد اي مشاكل صحية او بيئية تهدد الغزلان في المحميات.

ويشير الباوي الى تزايد الطلب على الغزلان البرية في بغداد وعدة محافظات بين ساعين لانشاء محميات اهلية او كموائد ثمينة للمطاعم والاثرياء خلال المناسبات المتعددة.

وتنتشر اصناف غزلان الريم في اطراف قضاء خانقين ونواحي مندلي وقزانية الا انها مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر وغياب الحماية الحكومية باستثناء المناطق الممتدة من اطراف خانقين الى حدود اقليم كوردستان الذي يمنع عمليات الصيد الجائر بشكل محكم.