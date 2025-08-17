أدى دور "الشرير".. وفاة الممثل تيرينس ستامب نجم أفلام "سوبرمان"

شفق نيوز- لندن

أعلنت عائلة الممثل تيرينس ستامب، الذي لعب دور الشرير في فيلمي "سوبرمان" و"سوبرمان 2" بسيتينات القرن الماضي، وفاته عن عمر يناهز 87 عاما.

وشارك ستامب المرشح لجائزة الأوسكار في أفلام متنوعة، بدءا من فيلم "نظرية" للمخرج بيير باولو باسوليني عام 1968، و"موسم في الجحيم" عام 1971، وصولا إلى فيلم "مغامرات بريسيلا، ملكة الصحراء" عام 1994، الذي لعب فيه دور امرأة متحولة جنسيا.

وأضافت العائلة: "لقد ترك وراءه أعمالا استثنائية، كممثل وكاتب، ستظل تلهم الناس لسنوات قادمة".

وُلد ستامب في شرق لندن عام 1938، لأب كان يعمل في مجال الوقود، وتحمّل قصف المدينة خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن يترك الدراسة ليعمل في البداية في مجال الإعلانات، ثم ليحصل في النهاية على منحة دراسية لدراسة التمثيل.

وابتعد ستامب عن الأضواء ودرس اليوغا في الهند قبل أن يحصل على أبرز أدواره دور "الجنرال زود" في فيلم "سوبرمان" عام 1978 وجزئه الثاني عام 1980. ثم ظهر في سلسلة من الأفلام الأخرى، منها "فالكيري" مع توم كروز عام 2008، و"مكتب التعديل" مع مات ديمون عام 2011، وأفلام أخرى من إخراج تيم بيرتون.