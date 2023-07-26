دول بديلة "تستفيد".. التغير المناخي يلقي بظلال "ثقيلة" على الخارطة السياحية الأوروبية

شفق نيوز/ تشهد المناطق السياحية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، موجة حر شديدة تتجاوز الأربعين درجة مئوية، أدت إلى حرائق اجتاحت مناطق شاسعة في دول تعد وجهة سياحية، فيما تستعد دول أخرى لتكون بديلاً عنها بفضل "التغير المناخي".

وباتت أكثر المناطق جذباً للسياح عرضة لتداعيات التغير المناخي، فقد أُجلي آلاف السياح في اليونان من جزيرتي رودوس وكورفو اللتين اجتاحتهما حرائق ناجمة عن القيظ.

واستحال مطار رودوس الدولي مركز تخييم مؤقت بعدما انتشر في قاعاته آلاف المصطافين المصدومين على غرار السائح الألماني دانييل كلادن-شميد الذي قال لوكالة "فرانس برس" للأنباء "نحن منهكون ومصدومون. لا ندرك كثيرا ما حصل".

وتطال هذه الظاهرة دولا متوسطية أخرى. ففي إسبانيا تجاوزت الحرارة المعدلات الموسمية بنحو 15 درجة مشوية، كما عرفت إيطاليا موجات حر مع اقتراب الحرارة في سردينيا من 48 درجة مئوية.

وأمس الاثنين بلغت الحرارة في تونس 49 درجة مئوية، وتشكل السياحة جزءا كبيرا من اقتصاد المنطقة ولا سيما في اليونان وإسبانيا حيث تشكل تواليا ربع إجمالي النتاج المحلي و12% منه.

السياح والدول الحارة

قد تثني الحرارة المرتفعة خلال مواسم الصيف الزوار عن المجيء إلى مناطق معينة على ما تحذر أطراف ناشطة في القطاع. ويرى رئيس مجلس إدارة شركة "فواياجور دو موند"، جان فرنسوا ريال، ان "الاحترار المناخي سيجعل هذه الوجهات أقل جاذبية. منطقة المتوسط برمتها معنية في حين أنها الوجهة الرئيسية للأوروبيين".

ويقول الاستاذ في كلية IE Business School في مدريد، خوانتشو يانتادا إنه في إسبانيا "بدأ السياح يتساءلون" ما إذا كان مناسبا تمضية الصيف على شواطئ المتوسط.

وأشارت مذكرة أخيرة لوكالة "موديز" إلى أن موجات القيظ قد تخفض من جاذبية جنوب أوروبا "او تخفض الطلب على الأقل خلال الصيف، مع تداعيات اقتصادية سلبية".

هل انتهى الحمام الشمسي؟

يقول حميد كوك، رئيس جمعية وكالات السفر التركية "الحر لا يطرح مشكلة بالنسبة لمنطقة أنتاليا فالسياح الأوروبيون بأتون من أجل التمتع بأشعة الشمس".

ويتجلى الموقف نفسه في تونس حيث تقول درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنُزل، لوكالة "فرانس برس"، ان "لا تداعيات للحر على السياحة. لم نستعد بعد مستوى النشاط الذي كان قائما في 2019. لكن ذلك عائد في المقام الأول لكلفة الطيران العالية".

ويؤكد ديدييه أرينو مدير شركة الاستشارات "بروتوريسك" في فرنسا "لا يحلم السياح بوجهة باردة لتمضية العطلة بل يريدون طقسا جميلا".

وحتى في اليونان من غير المؤكد أن تثني الحرائق السياح عن المجيء. يقول كوستاس خريسوهويديس نائب رئيس إدارة منطقة دوديكانيز إن "24 ألف مصطاف وصلوا إلى جزيرة رودوس" يومي الأحد والاثنين مشيرا إلى "إلغاء حجوزات قليلة".

الدول البديلة

عندما تستحيل السياحة في مدينة أتونا قد يختار السياح وجهات أخرى. فيشير جان-فرنسوا ريال، إلى انه منذ نحو عشر سنوات "تشهد وجهات الشمال في أوروبا ارتفاعا في درجات الحرارة" ويرى كذلك أن انكلترا قد تستفيد وإيرلندا أيضا.

وفي بلجيكا يقول بيار كونغراختس من هيئة السياحة في منطقة فالونيا إن البحث عن أماكن أكثر برودة "يرد بانتظام في طلبات الزوار" ما ينعكس في زيادة عدد السياح الإسبان والإيطاليين.

سياحة جديدة

ثمة نقطة يتفق عليها الفاعلون في القطاع ومفادها أن السياحة ستتغير. ويتوقعون مثلا أن المتوسط قد يجذب مزيدا من الزوار في مواسم أخرى غير الصيف وهي ظاهرة ناجمة عن أن جزءا لا يستهان به من السياح من المتقاعدين.

ويرى حكمت كوك "في حال استمرت الاضطرابات المناخية العالمية بالتنامي يجب إعادة النظر بالمواسم. قد نحتاج إلى ضم تشرين الثاني/ نوفمبر إلى موسم الصيف ونيسان/ أبريل إلى موسم الشتاء".

ويعتبر جان-فرنسوا ريال "قد يشكل ذلك فرصة لخفض السياحة المفرطة من خلال تراجع عدد السياح صيفا وارتفاعه في الأشهر التسعة الأخرى".

ويؤكد ديدييه أرينو أن العرض السياحي سيضطر إلى التكيف مع المناخ "يجب تصميم مدننا بطريقة مخلفة وكذلك المنتجعات السياحية والنشاطات المقترحة".