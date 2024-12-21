دوللي شاهين ترد بقوة على طلب إعلامي عراقي بتغطية ساقيها: انتهاك لخصوصيتي

شفق نيوز/ ردت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بطريقة قوية، على الإعلامي العراقي نزار الفارس، حين طلب منها تغطية ساقيها في بداية حلقة برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية العراقية.

وعرض الفارس على شاهين خلع جاكت البدلة التي يرتديها حتى تستخدمها في تغطية ساقيها بحجة أنه لن يستطيع "غض بصره"، فأجابته شاهين ضاحكة: "حاول وخليك شطور"، مشيرة إلى أنه لا يحق له توجيه هذا الطلب إليها لأنه يتضمن "انتهاكا لخصوصيتها وحريتها"، على حد تعبيرها.

وتوجه الفارس إلى الجمهور قائلا إنه "بكل حب وود" استأذن ضيفته قبل بدء التصوير في أن مظهرها بهذا الشكل لن يكون مناسبا، لترد عليه دوللي مؤكدة أنها تشعر بحرارة الجو، وأنه لو كان لديه "دريس كود" أو معايير في ملابس الضيوف، لكان ينبغي عليه إبلاغها مسبقا.

وأشادت تعليقات على منصات التواصل بموقف الفنانة اللبنانية، باعتباره يعكس فهما ناضجا لحقوقها كفنانة وكسيدة، بينما أعربت تعليقات أخرى عن الشك، في أن الموقف برمته ربما يكون "متفقا عليه" بين الطرفين كنوع من الدعاية للحلقة.