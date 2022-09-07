دولة أوروبية تهنئ رئيسة وزراء بريطانيا "الخطأ" والأخيرة ترد: أتطلع لزيارة قريبة

شفق نيوز / وقع حساب رسمي يعود إلى رئاسة الحكومة السويدية في خطأ، عندما بعث بتهنئة إلى حساب على تويتر، معتقداً أنه يهنئ رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، لكنه في الحقيقة لا يعود إليها بل لسيدة أخرى.

إذ تملك سيدة على تويتر حساباً يحمل اسم (Liz Trussell)، ورغم أن تهجئة الاسم لا تتطابق مع تهجئة اسم رئيسة وزراء بريطانيا (liz truss)، ورغم أن الأخيرة تملك حساباً موثقاً بالعلامة الزرقاء على "تويتر"، إلا أن الخطأ وقع.

ورغم أنها ليست السيدة المعنية، قالت ليز تراس "المزيفة" إنها تتطلع لزيارة قريبة"، وجاء هذا الرد بعدما نشر حساب رئيسة الوزراء في السويد، ماغدالينا أندرسون، تهنئة للسيدة التي تولت منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا.

حيث قال الحساب الرسمي إن السويد وبريطانيا ستواصلان التعاون العميق والشامل، المهم لأمن البلدين ومواطنيهما واقتصادهما.

وأصبحت تراس رسمياً الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية، الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول، بعد فوزها في انتخابات داخلية ضمن صفوف حزب المحافظين، في أعقاب حملة انتخابية بدأت في يوليو/تموز الماضي، وذلك بعدما أُجبر جونسون على الاستقالة بسبب تخلي العشرات من وزرائه عنه.

يأتي ذلك فيما تضمنت التغريدة إشارة "منشن" للاسم الخاطئ، وفي وقت لاحق حذف حساب رئيسة وزراء السويد التغريدة وكتب واحدة جديدة فيها "منشن" إلى حساب ليز تراس الرسمي.

الخطأ الفادح طال أيضاً خصوم ليز تراس، وكان من بين هؤلاء الرئيسة الشريكة لحزب الخضر في بريطانيا، كارولين لوكاس، التي اعتقد أنها كانت تشن هجوماً على رئيسة الوزراء الجديدة.

إذ كتبت لوكاس على "تويتر" تغريدة أرفقتها بـ"منشن" اسم ليز تراس، الذي كان يعود إلى سيدة أخرى غير السياسية المعنية.

كما قالت إنها لم تستوعب بعد أن بوريس جونسون لم ينجز "البريكست"، وأن أخطاءه التي لا تعد ولا تحصى أودت بحياة عدد كبير من البريطانيين، وغادر الحكم بـ"عار".