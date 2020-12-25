دولة عربية تُسجل أول إصابة بسلالة (كورونا) المتحورة

Category: منوعـات

Date: 2020-12-25T18:33:35+0000

شفق نيوز/أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن. وقال حسن في تغريدة عبر (تويتر): "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في الرحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 كانون الأول/ ديسمبر". ودعا الوزير "الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية"، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الحالة والمخالطين.

related

علماء يبثون رعباً جديداً عن كورونا.. "يبقى 28 يوماً على العملة والهاتف"

Date: 2020-10-12 05:25:34

ووهان الصينية تحاول جذب المسافرين مع تلاشي مخاوف جائحة كورونا

Date: 2020-12-05 10:13:24

كورونا تبحث عن طوال القامة

Date: 2020-07-29 10:06:02

ميا خليفة: وزير خارجية لبنان حظرني عبر انستغرام

Date: 2020-11-13 15:43:09

تدشين اول جواز سفر خاص بكورونا

Date: 2020-12-24 16:06:34

طفرة كورونا المرعبة قد تحمل انباء سارة

Date: 2020-08-19 04:25:38

تحمي فعلًا أم مجرد قناع؟ ماذا يقول العلم عن "الكمامة"

Date: 2020-11-19 19:27:41

اكتشاف سلاح يدمر كورونا في غضون ثوانٍ

Date: 2020-06-26 13:21:20