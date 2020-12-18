سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

دولة اوربية تواجه كورونا بحليب الحمير

Category: منوعـات

Date: 2020-12-18T18:45:24+0000
دولة اوربية تواجه كورونا بحليب الحمير

شفق نيوز/ ارتفع الإقبال على تناول حليب الحمير في ألبانيا مع انتشار مزاعم وسط السكان حول دوره في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

ويلقى حليب الحمير إقبالا كبيرا بالرغم من سعره المرتفع إلى 50 يورو لليتر الواحد في بلد بالكاد يبلغ متوسط الأجر الشهري فيه 400 يورو.    

ويقول المواطن الألباني إلتون كيكيا، الذي ترك قبل سنتين عمله في الصحافة ليتفرغ للعمل في المزرعة العائلية الصغيرة في بلدة بابر إن "الطلب على حليب الأتان، وهي أنثى الحمار، شهد ارتفاعا شديدا، خصوصا خلال الأشهر الأخيرة في ظل ازدياد الإصابات" التي تخطت 45 ألفا في ألبانيا.

ولا يزال إنتاج حليب الحمير هامشيا في ألبانيا وهو يقتصر على مزرعتين فيهما بضع عشرات من الحمير.  

وتضم ألبانيا نحو 50 ألف حمار، بحسب تقديرات صحفية وبسبب التصحر في الريف والتمدد الحضري وتحديث الأنماط الزراعية، تتراجع أعداد الحمير بشدة في البلد منذ سنوات، وفق معهد الإحصاءات.

related

اصابة فنانة كوردية وأسرتها بفيروس كورونا

Date: 2020-10-21 16:42:02
اصابة فنانة كوردية وأسرتها بفيروس كورونا

إصابة نجم هوليود بفيروس كورونا

Date: 2020-08-10 15:25:59
إصابة نجم هوليود بفيروس كورونا

تحمي فعلًا أم مجرد قناع؟ ماذا يقول العلم عن "الكمامة"

Date: 2020-11-19 19:27:41
تحمي فعلًا أم مجرد قناع؟ ماذا يقول العلم عن "الكمامة"

تعرّف على المشاهير المصابين بكورونا

Date: 2020-03-13 16:14:28
تعرّف على المشاهير المصابين بكورونا

7 علامات قد تشير لإصابتك بكورونا "دون أن تدري"

Date: 2020-08-29 15:20:20
7 علامات قد تشير لإصابتك بكورونا "دون أن تدري"

ووهان الصينية تحاول جذب المسافرين مع تلاشي مخاوف جائحة كورونا

Date: 2020-12-05 10:13:24
ووهان الصينية تحاول جذب المسافرين مع تلاشي مخاوف جائحة كورونا

انتشار "حبوب الطلع" في الجو يؤذن بقرب نهاية كورونا

Date: 2020-07-14 10:37:41
انتشار "حبوب الطلع" في الجو يؤذن بقرب نهاية كورونا

متخصص بريطاني بارز في علم المناعة: كورونا قد يظل إلى الأبد

Date: 2020-07-24 08:27:03
متخصص بريطاني بارز في علم المناعة: كورونا قد يظل إلى الأبد