دواء "فعال" موجود في كل منزل

شفق نيوز/كشفت مجلة علمية عن نتائج بحث أجراه عدد من العلماء بهدف دراسة آثار بعض الأدوية ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشرت مجلة "scitechdaily" العلمية المتخصصة نتائج دراسة أجراها باحثون إسرائيليون لتأكيد فعالية العلاج السابق للإصابة بفايروس كورونا المستجد من خلال منح جرعات منخفضة من الأسبرين.ويعتبر الأسبرين دواء فعال جدا ومنخفض التكلفة ومتواجد في أغلب المنازل والصيدليات ويستخدم في علاج مجموعة واسعة من الأمراض بدءا من القلب وصولا إلى آلام الرأس.

وأظهرت الدراسات أن الأسبرين، بالإضافة إلى آثاره المعروفة المضادة للالتهابات، يمكن أن يعدل الاستجابات المناعية الفطرية والتكيفية مما يساعد جهاز المناعة البشري على محاربة بعض الالتهابات الفيروسية.

ومع وضع هذه المعلومات في الاعتبار، افترض الباحثون الإسرائيليون أن العلاج السابق للعدوى بجرعة منخفضة من الأسبرين (75 ملغ) قد يكون له تأثير مفيد محتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

أجرى فريق مشترك من مؤسسة "لئوميت" للخدمات الصحية وجامعة "بار إيلان" ومركز "برزيلاي" الطبي دراسة وبائية قائمة على الملاحظة، باستخدام بيانات الخدمات الصحية المقدمة.وتم نشر النتائج التي توصلوا إليها مؤخرًا في مجلة "FEBS" بعد تحليل أكثر من 10 آلاف حالة اختبار لمرضى "كوفيد 19" في إسرائيل.

وأظهرت النتائج استجابة جيدة لدى عينة الدراسة حيث بينت النتائج وجود احتمالية أقل للإصابة تصل نسبتها إلى 29٪ مقارنة بالأشخاص الذين لم تقدم لهم جرعات من الأسبرين.

وكان الأشخاص الذين عولجوا بالأسبرين أقل ارتباطا باحتمالية الإصابة بعدوى "كوفيد 19" من أولئك الذين لم يعالجوا به.