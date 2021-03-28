سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دواء "فعال" موجود في كل منزل

Category: منوعـات

Date: 2021-03-28T19:00:06+0000
دواء "فعال" موجود في كل منزل

شفق نيوز/كشفت مجلة علمية عن نتائج بحث أجراه عدد من العلماء بهدف دراسة آثار بعض الأدوية ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشرت مجلة "scitechdaily" العلمية المتخصصة نتائج دراسة أجراها باحثون إسرائيليون لتأكيد فعالية العلاج السابق للإصابة بفايروس كورونا المستجد من خلال منح جرعات منخفضة من الأسبرين.ويعتبر الأسبرين دواء فعال جدا ومنخفض التكلفة ومتواجد في أغلب المنازل والصيدليات ويستخدم في علاج مجموعة واسعة من الأمراض بدءا من القلب وصولا إلى آلام الرأس.

وأظهرت الدراسات أن الأسبرين، بالإضافة إلى آثاره المعروفة المضادة للالتهابات، يمكن أن يعدل الاستجابات المناعية الفطرية والتكيفية مما يساعد جهاز المناعة البشري على محاربة بعض الالتهابات الفيروسية.

ومع وضع هذه المعلومات في الاعتبار، افترض الباحثون الإسرائيليون أن العلاج السابق للعدوى بجرعة منخفضة من الأسبرين (75 ملغ) قد يكون له تأثير مفيد محتمل ضد فيروس كورونا المستجد.

أجرى فريق مشترك من مؤسسة "لئوميت" للخدمات الصحية وجامعة "بار إيلان" ومركز "برزيلاي" الطبي دراسة وبائية قائمة على الملاحظة، باستخدام بيانات الخدمات الصحية المقدمة.وتم نشر النتائج التي توصلوا إليها مؤخرًا في مجلة "FEBS" بعد تحليل أكثر من 10 آلاف حالة اختبار لمرضى "كوفيد 19" في إسرائيل.

وأظهرت النتائج استجابة جيدة لدى عينة الدراسة حيث بينت النتائج وجود احتمالية أقل للإصابة تصل نسبتها إلى 29٪ مقارنة بالأشخاص الذين لم تقدم لهم جرعات من الأسبرين.

وكان الأشخاص الذين عولجوا بالأسبرين أقل ارتباطا باحتمالية الإصابة بعدوى "كوفيد 19" من أولئك الذين لم يعالجوا به.

related

إصابة "باتمان" بفيروس كورونا

Date: 2020-09-03 20:43:07
إصابة "باتمان" بفيروس كورونا

ماذا نعرف عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا

Date: 2020-12-21 08:58:42
ماذا نعرف عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا

4 أعراض تفصل عن مناعة قوية لفيروس كورونا

Date: 2021-01-15 05:29:01
4 أعراض تفصل عن مناعة قوية لفيروس كورونا

وضع اليد على أكثر فئة عرضة للإصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-09-04 05:57:10
وضع اليد على أكثر فئة عرضة للإصابة بفيروس كورونا

دراسة: العالم خسر 20.5 مليون سنة من العمر بسبب كورونا

Date: 2021-02-19 06:37:50
دراسة: العالم خسر 20.5 مليون سنة من العمر بسبب كورونا

آثار كورونا في جسم المتعافين تثير القلق

Date: 2020-09-07 05:31:22
آثار كورونا في جسم المتعافين تثير القلق

وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

Date: 2021-02-28 14:29:36
وفاة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان

قبل كورونا.. الصين "متهمة" بنشر مرض آخر قتل 50 مليونا

Date: 2020-07-29 09:48:32
قبل كورونا.. الصين "متهمة" بنشر مرض آخر قتل 50 مليونا