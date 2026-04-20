دواء تجريبي جديد يقلل من السكتات الدماغية

شفق نيوز- متابعة

أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة ماكماستر الكندية أن عقار "أسونديكسيان" Asundexian التجريبي الجديد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المتكررة دون زيادة خطر النزيف.

وشملت تجارب الدراسة أكثر من 12 ألف شخص من 37 دولة ممن عانوا من سكتة دماغية أو نوبة نقص تروية عابرة (انقطاع مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ)، وحصل قسم من المشاركين على الدواء الجديد، فيما حصل القسم الآخر على أدوية أخرى من مضادات الصفيحات التي تستخدم عادة للوقاية من السكتات الدماغية المتكررة.

وتبين للباحثين أن الذين تناولوا الـ "أسونديكسيان" انخفضت لديهم نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية المتكررة بنسبة 6.2% مقابل 8.4% من المجموعة الأخرى، أي أن الخطر انخفض لديهم بنسبة 26%، كما انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، بما في ذلك النوبة القلبية والوفاة، دون ملاحظة أي زيادة في النزيف.

ويرجع العلماء هذا التأثير إلى أن الدواء يعمل بطريقة مختلفة عن العلاجات الحالية، إذ يثبط العامل الحادي عشر النشط (XIa)، وهو بروتين يشارك في تكوين جلطات دموية خطيرة، ولكنه أقل أهمية في وقف النزيف، ورغم أن العقار لم يُعتمد بعد على نطاق واسع وما يزال في مرحلة الاختبارات، يرى الباحثون أنه قد يفتح المجال لوقاية أكثر أمانا من السكتات الدماغية.