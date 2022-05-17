دلهي وطهران في المقدمة.. مدينتان عربيتان ضمن أكثر مدن العالم تلوثا

شفق نيوز/ تتصدر الهند وإيران على التوالي قوائم الدول الأعلى في تلوث الهواء، وذلك في مؤشر "آي كيو إير" لعام 2022، الذي تصدره هيئة مراقبة جودة الهواء السويدية، التي تراقب جودة الهواء على مستوى العالم، والتي أشارت إلى أن جنوب آسيا المنطقة الأكثر خطورة في العالم.

وبينما تتصدر دلهي المدن التي تشهد تلوث الهواء بدرجات خطيرة، فإن أزمة الهواء القاتل ليست مقتصرة على نيودلهي أو الهند عمومًا، إذ أشار مؤشر جودة الهواء إلى أن هناك 43 مدينة هي الأكثر تلوثًا واعتدالا على كوكب الأرض.

ومؤشر جودة الهواء الذي تستخدمه هيئة مراقبة جودة الهواء السويدية يصنف حجم تلوث الهواء بمقياس من 0 إلى 50 نقطة بأنه صحي، ومن 51 إلى 100 بأنه معتدل ومن 101 الى 151 بأنه غير صحي ومناطق حساسة، ومن 151 الى 200 غير صحي ومن 201 الى 300 جدا غير صحي ومن 301 فما فوق فهي مدن خطيرة.

وحسب الجدول الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ الذي ضم 94 مدينة من دول العالم بين أن هناك 3 مدن بأكثر مدن العالم تلوثا وهي دلهي الهندية التي جاءت اولا وطهران في ايران ثانيا و مومباي الهندية ثالثا التي اعتبرها مدن غير صحية حيث وقعت ضمن خانة المدن الغير صحية (151-200)، وجاءت سانتياجو لدولة تشيلي ومدينة لاهور الباكستانية ضمن المدن الغير صحية والحساسة ( 101-150)، فيما جاءت 38 مدينة ضمن المدن المعتدلة للتلوث (51-100) ومن ضمنها دبي في الامارات والرياض في السعودية.

وبين الجدول أن "41 مدينة من ضمنها دكا عاصمة بنغلاديش التي حصلت على مقياس 50، وحصلت تورنتو الكندية على صفر ضمن مؤشر بجودة الهواء في هذه المدن".