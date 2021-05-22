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دلال عبدالعزيز تهزم كورونا ولا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم

Category: منوعـات

Date: 2021-05-22T20:03:51+0000
دلال عبدالعزيز تهزم كورونا ولا تعلم بوفاة زوجها سمير غانم

شفق نيوز/ كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم، لافتا إلى أنها شفيت من فيروس كورونا.

وقال رامي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك)".

وتابع: "لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".

وتوفي الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر تدهور حالته الصحية.

وكانت الحالة الصحية للفنان سمير غانم تدهورت منذ أيام، وتم نقله على إثرها إلى أحد مستشفيات المهندسين، بسبب مشاكل صحية في الكلى، علاوة على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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