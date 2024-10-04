دفنت قبل 31 عاماً وعُثر عليها أمس.. ما هو لغز "البومة الذهبية" في فرنسا

شفق نيوز/ وأخيرا توصل رجل في فرنسا لحل لغز استمر لـ31 عاماً والذي يتمثل بلعبة تشمل مختلف أنحاء فرنسا، حول لغز "البومة الذهبية" التي تزن عشرة كيلوغرامات ودفنت بشكل سري، إلا أن اللغز يبدو قد تم حله، على ما أعلن الخميس الرجل الذي يحمل مفتاح الحلّ.

وكتب ميشيل بيكر في صفحة خاصة بهذا اللغز عبر منصة "ديسكور": "نؤكد أنه تم حلّ لغز البومة الذهبية الليلة الماضية".

وقال لجميع اللاعبين الذين يعتقدون أن الحلّ بين أياديهم "لا تذهبوا للحفر! نحن نتحقق من صحة الحل المقترح".

وقد دُفنت البومة الذهبية في أبريل 1993 في مكان يتعيّن تحديده من خلال استخدام 11 لغزاً طُرحت في كتاب "على مسار البومة الذهبية" Sur la trace de la chouette d'or.

والعثور على البومة يتيح للشخص الفوز بها، وهي تشكل منحوتة تزن نحو عشرة كيلوغرامات من المعادن الثمينة، معظمها من الفضة ولكن أيضاً من الذهب، ومرصعة بالماس. وقُدرت قيمتها في البداية بنحو 150 ألف يورو.

ومبتكر اللغز هو ريجي أوزير، مؤلف كتب عن التسويق اتخذ من ماكس فالنتان اسماً مستعاراً له حتى لا يتعرض للمضايقة. وظهر علناً مرات عدة وكان يضع قناعاً على وجهه.

وقد صمم ميشيل بيكر التمثال الذي صنعه صائغ، وعرض اللغز في برامج تلفزيونية حلّ فيها ضيفاً، من دون أن يعرف حله.

ويبدو أن إعادة إطلاق اللعبة عبر منصة "ديسكور"، مع أدلة إضافية، قد أتاحت حلّها.

وتم عرض البومة في نيسان/أبريل 2023 في روشفور بجنوب غربي فرنسا.