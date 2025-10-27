دعوى قضائية ضد مايكروسوفت في أستراليا

شفق نيوز- سيدني

أعلنت هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، يوم الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت أمام المحكمة الفدرالية، متهمة إياها بتضليل المستهلكين الأستراليين بشأن خطط اشتراك Microsoft 365 بعد دمج أداة الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" ورفع الأسعار.

وقالت الهيئة، إن "الشركة أخفَت خيار البقاء على الخطة الكلاسيكية بالسعر السابق، ما جعل ملايين المستخدمين يعتقدون أن أمامهم خيارين هما قبول الخطة الأغلى أو إلغاء الاشتراك، مما دفع نحو 2.7 مليون مشترك فردي وعائلي إلى اعتبارهم مضللين عند مواجهة خيارات التجديد أو الإلغاء.

وتقدمت الهيئة، بـ"دعوى في المحكمة الفدرالية تتهم شركة مايكروسوفت بتضليل المستهلكين الأستراليين بعد أن شمل تحديث خطط Microsoft 365 إضافة كوبايلوت اعتباراً من 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 ورفع الأسعار".

وتزعم الهيئة أن "رسائل مايكروسوفت ومدونتها الرسمية قدمت معلومات خاطئة أو مضللة من خلال إظهار خيارين فقط، وأن وجود خيار ثالث للخطة الكلاسيكية تم إخفاؤه عمداً إلى أن بدأ بعض المشتركين إجراءات الإلغاء".

وبحسب الادعاء، "كانت الرسائل تهدف إلى زيادة عدد المستهلكين الذين يقبلون بالخطة الأغلى المدمجة مع كوبايلوت، وهو ما يجعل مسألة تسعير الذكاء الاصطناعي محور النزاع".

وأوضحت الهيئة، أن "سعر الاشتراك السنوي لخطة Microsoft 365 الشخصية ارتفع من 109 دولارات إلى 159 دولاراً بعد إضافة كوبايلوت، أي بزيادة نسبتها 45٪، بينما ارتفع سعر الخطة العائلية السنوي من 139 دولاراً إلى 179 دولاراً بزيادة نسبتها 29٪. وتدفع الهيئة بأن الخطة “الكلاسيكية” كانت تتيح للمشتركين الاحتفاظ بنفس ميزات الخطط السابقة دون كوبايلوت وبالسعر الأدنى، لكن هذا الخيار لم يعرض بصورة مناسبة في رسائل مايكروسوفت الأولية".

وأعلنت مايكروسوفت لمشتركيها المتجددين آلياً عبر "إرسال بريدين إلكترونيين ونشر منشور في مدونتها عن دمج كوبايلوت ورفع الأسعار المرتقب"، فيما تقول ACCC إن "هذه الاتصالات نقلت انطباعاً بأن القبول بالخطة المدمجة أو الإلغاء هما الخياران الوحيدان المتاحان، ما أدى إلى تجاهل خيار الانتقال إلى الخطة الكلاسيكية دون دفع الزيادة في السعر إلا عند بدء عملية الإلغاء من قبل المستخدمين".

وتطلب ACCC من المحكمة "فرض أوامر تشمل غرامات، وقرارات تحظر ممارسات معينة، وقرارات تعويض المستهلكين، ونفقات وأتعاب المحكمة"، فيما ذكرت الهيئة أن "أقصى عقوبة قد تُفرض هي الأكبر بين 50 مليون دولار، أو ثلاثة أضعاف إجمالي الفوائد التي تحققت وكان من الممكن نسبها خلال فترة المخالفة، أو 30% من دوران الشركة المعدل خلال فترة المخالفة إذا لم يكن بالإمكان تحديد إجمالي الفوائد بدقة"، كما استندت الهيئة في تحقيقها إلى "عدد كبير من تقارير المستهلكين وتعليقات منشورة على الإنترنت، من بينها مشاركات على منصة Reddit".

وقالت جينا كاس-جوتليب، رئيسة ACCC، إن "تطبيق حزم برامج المكتب ضمن اشتراكات 365 يعد أمراً أساسياً في حياة كثيرين، ومن ثم فإن خيارات الإلغاء ليست دائماً متاحة أو مرغوبة بسهولة أمام المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الحزم".

وأكدت أن "الهيئة ستدّعي أمام المحكمة أن مايكروسوفت تعمدت إغفال الإشارة إلى الخطط الكلاسيكية في اتصالاتها لزيادة عدد المشتركين في الخطط الأغلى المدمجة مع كوبايلوت".

وعلق متحدث باسم مايكروسوفت قائلاً: "ثقة المستهلك والشفافية أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونحن نراجع مطالبة الـACCC بالتفصيل"، مؤكدا "التزام الشركة بالعمل بشكل بنّاء مع الهيئة وضمان توافق ممارساتها مع المعايير القانونية والأخلاقية"، ولم تضف الشركة تفاصيل أخرى في بيانها العام بحسب النص الأصلي للخبر.

وأوردت ACCC أن "تحقيقها استند إلى شكاوى كثيرة من المستهلكين إضافة إلى تعليقات ونقاشات عامة على مواقع التواصل ومنصات الحوارات التقنية مثل Reddit".

وتبرز هذه المصادر كدليل ضمن تحقيقات الجهات الرقابية على نطاق وجود استياء شعبي أو ارتباك بين المستخدمين حيال التغييرات في الخدمات والأسعار، لكن الشكوى التقليدية للهيئة تظل مركزة على ما إذا كانت الاتصالات الرسمية قد ضللت الجمهور أم لا.

ويثير النزاع مع مايكروسوفت نقاطاً أوسع تتعلق بضرورة شفافية الشركات عند إدماج ميزات مبنية على الذكاء الاصطناعي في خدمات قائمة وتحديد أطر التسعير بوضوح للمستهلكين، فيما وتؤكد هيئة المنافسة والمستهلك في شكواها أن "العرض الكامل للخيارات المتاحة أمام المشتركين، بما في ذلك إمكانية البقاء على الخطة دون الكوبايلوت بالسعر السابق، يجب أن يكون واضحاً ومتاحاً من البداية وليس متاحاً فقط بعد بدء عملية إلغاء الاشتراك من قبل المستخدم".