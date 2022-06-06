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دعوا لأعمال فنية تجسد "الهموم".. الكاظمي يلتقي فنانين سوريين ويعدها فرصة ثقافية للبلدين

Category: منوعـات

Date: 2022-06-06T17:50:50+0000
دعوا لأعمال فنية تجسد "الهموم".. الكاظمي يلتقي فنانين سوريين ويعدها فرصة ثقافية للبلدين

 

شفق نيوز / وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، زيارة فنانين سوريين الى العراق بأنها " ركن مهم في توثيق عرى التعاون" بين العراق وسوريا، فيما دعا الفنانون الى أعمال مشتركة مع نظرائهم العراقيين تحمل "هموم وتطلعات الجمهور".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الإثنين، عدداً من الفنانين السوريين المشاركين في فعاليات أسبوع الفيلم السوري الذي تستضيفه العاصمة بغداد".

وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن "عميق الترحيب بالفنانين المشاركين وبزيارتهم إلى العراق، وعدّها ركناً مهماً في توثيق عرى التعاون الثقافي والفنّي بين العراق وسوريا، باعتبارهما بلدين أساسيين في العمق الحضاري للمنطقة وشعوبها المتآخية".

وتابع البيان ان" الفنانين الحاضرين عبروا عن سعادتهم لتواجدهم في العاصمة بغداد، إلى جانب الفنانين والمثقفين العراقيين، وعبروا عن أملهم في المزيد من العمل الفني والثقافي المشترك مع نظرائهم العراقيين بما يحمل هموم الناس وتطلعات الجمهور إلى رؤية أعمال فنية معبرة ومبدعة".

وأوضح البيان أن "من بين الحضور الفنان  دريد لحام والفنانة هالة بيطار والفنان أيمن زيدان والمخرج باسم الخطيب وعدد آخر من الفنانين السوريين في مجال السينما، فيما حضر اللقاء وزير الثقافة حسن ناظم، والسفير السوري لدى العراق  صطام جدعان الدندح".

 

 

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