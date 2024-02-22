دريد لحام يعلق على اعتزال عادل امام: المرض فقط يبعد الفنان عن عمله

شفق نيوز/ ضجة واسعة أحدثها نبأ اعتزال الفنان المصري عادل إمام، الذي اختار أن يقضي وقته بصحبة أحفاده في منزله، بعيدا عن الأعمال الفنية التي ظل يقدمها لـ6 عقود متتالية.

هذا الأمر تسبب في حزن الجمهور وعدد كبير من نجوم الفن أيضاً، ومنهم الفنان السوري دريد لحام الذي عبّر عن هذا الأمر في تصريحات أطلقها مؤخراً.

وأعلن لحام رفضه اعتزال عادل إمام، مؤكداً أنه للمرة الأولى يسمع بهذا الأمر، ولكنه اعتبره "أمرا يخص عادل إمام وحده"، قبل أن يعلق قائلاً "واحد مثل عادل إمام الزعيم.. ما بيصير يعتزل".

وبرر دريد لحام هذا الأمر بأن "الفنان ما بيعتزل"، مضيفاً أنه هو على المستوى الشخصي لن يتخذ قراراً بالاعتزال، قبل أن يتابع ويقدم "المبرر الوحيد" برأيه الذي يدفع الفنان للاعتزال.

وقال لحام: "الفنان بيعتزل لما بيعجز صحياً"، معتبراً أن هذا الأمر الوحيد الذي يدفع الفنان للاعتزال، ولكن طالما أنه في صحة جيدة فعليه ألا يعتزل.

هذا وكان عادل إمام قد تحدث في لقاء تلفزيوني من قبل عن عدم وجود عمل فني يجمعه بالفنان السوري دريد لحام.

وروى ما جرى من قبل في مهرجان بتونس، حينما كان يعرض فيلم "الحدود"، الذي قام ببطولته وأخرجه دريد لحام.

وقتها اتخذ عادل إمام قرارا بمغادرة العرض بعد مرور دقائق من البداية، لكنه انجذب للفيلم بشدة وتحمس له، وبعد نهاية العرض احتضن دريد لحام ووجه له التهنئة.

وأشار إلى كون دريد لحام أخبره من قبل أن "المركب الذي يقوده اثنان يغرق"، فاقترح عليه أن يتعاونا في عمل فني، من بطولة عادل إمام وإخراج دريد لحام، ولكن الأمر لم يتحقق طيلة سنوات.