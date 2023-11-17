دردشة مع روبوت وذكاء اصطناعي.. يوتيوب يطلق مزايا جديدة

شفق نيوز / أطلقت يوتيوب اختباراً لمجموعة من المزايا الجديدة للمشتركين في باقتها المدفوعة "يوتيوب بريميوم"، بما في ذلك روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان رسمي، سيكون بوسع مشتركي باقة "بريميوم" الاستمتاع بالتواصل مع روبوت الدردشة الجديد المتوفر تحت عدد من الفيديوهات المختارة، بحيث يمكنهم طرح أسئلة عامة حول يوتيوب، أو كذلك الحصول على مقترحات بشأن محتوى يناسب تفضيلاتهم ليشاهدوه.

ويظهر أسفل الفيديوهات المدعومة بروبوت الدردشة زر جديد "اسأل Ask"، والذي بالضغط عليه سيتمكن المستخدم من طرح أي سؤال حول محتوى ومضمون المقطع المصور، كما يمكنه الضغط على أحد الأوامر والأسئلة التي تظهر أمامه أسفل مربع الكتابة، إن كان لا يعلم من أين يبدأ أسئلته.

وكذلك تقدم يوتيوب ميزة مفيدة تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص واختزال التعليقات، مما يسهل على المستخدمين ومالك القناة المرور داخل التعليقات بشكل مجدٍ وسريع.

الميزة الجديدة Ask ستكون متاحة للمستخدمين ممن يبلغ عمرهم 18 عاما أو أكبر، على هواتف أندرويد وآيفون بشكل تجريبي، بداية من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر.