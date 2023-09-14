دراما سورية.. "باب الحارة" الرابع عشر والعربجي بجزئه "الثاني"

شفق نيوز/ أعلنت الأوساط الفنية السورية النية لتصوير الجزء الرابع عشر من مسلسل "باب الحارة"، فيما يرى مراقبون أن الدراما السورية ماتزال تبحث عن بوصلة في مجمل الأعمال التي تقدمها.

ويرى تقرير صحفي، أن الحيّز التجاري لإنتاج جزء آخر من "باب الحارة"، الذي استنزفت أحداثه، يطرح تساؤلات عن المغزى من إصرار شركة "قبنض" على تقديم أجزاء إضافية منه، ربما نظراً إلى الشهرة التي يتمتع بها، ولو جاءت على حساب إنتاجات تنقصها الميزانيات والترويج الذي يحظى به "باب الحارة".

إلى ذلك، تحاول الدراما السورية مزاحمة الأعمال العربية الخاصة بالموسم الرمضاني، إذ يبدأ خلال الشهر المقبل تصوير مسلسل "تاج"، للكاتب عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، وبطولة تيم حسن، وبسام كوسا، والفنانة نورا رحال، ومن إنتاج "سيدرز آرت برودكشن".

ويأتي إنتاج "تاج" بعد شراكة ناجحة بين الكاتب والمخرج والشركة ذاتها في مسلسل "الزند: ذئب العاصي" (عُرض الموسم الماضي)، وكان من بطولة تيم حسن ودانا مارديني. حقق العمل أعلى نسبة مشاهدة في قصة تاريخية تعود إلى زمن الانتداب في سورية. والحقبة نفسها تنطبق على مسلسل "تاج"، فيما دخول نورا رحال يعتبر جديداً هذه السنة، في انتظار الإفصاح عن ماهية الدور الذي تجسده إلى جانب تيم حسن.

ويحاول الممثل السوري تيم حسن الخروج من شرنقة الأعمال الدرامية المشتركة للسنة الثانية. بطل "الهيبة" لسامر البرقاوي، يتجه إلى الدراما التاريخية، ويحرص على أن تكون القصة والتنفيذ سوريين بالكامل، فيما يقف المنتج اللبناني على العمل بما هو سياسة جديدة يحاول تيم حسن العودة من خلالها إلى الأعمال السورية المحلية التي مهدت لخروجه بعد الأزمة في بلاده من دمشق، وتبنيه لمجموعة من الأعمال العربية المشتركة التي نفذت في لبنان.

ومن إنتاج قبنض أيضاً، يبدأ قريباً تصوير مسلسل "بيت أهلي"، نص لفؤاد شربتجي الذي كتب عدداً من الأعمال السورية المعروفة بطابع البيئة الشامية، مثل "الخشخاش".

ويروي مسلسل "بيت أهلي" من إخراج عبد الباري أبو الخير، بحسب ما يقول صناعه، حكاية من صميم البيئة الشامية بطريقة مغايرة لما عُرض من قبل. يعود مغترب إلى بيئته ومدينته ليبدأ رحلة البحث عن صديقه المسجون وسط أحداث كتبها شربتجي تتناسب والمسار التاريخي للعمل، كمحور أساسي.

بدوره، يبدأ المخرج سيف الدين سبيعي تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العربجي". الممثلة نادين خوري فازت بجائزة "غولدن إي وورد" في بيروت قبل أيام، وقالت إنها متشوقة جداً لمتابعة تقديم دور درية خانم في "العربجي"، بعد النجاح الذي حققه المسلسل. يجمع العمل كلاً من باسم ياخور وسلوم حداد، وكوكبة من نجوم الشاشة المصرية، وهو ينتمي إلى أعمال البيئة السورية من منظار آخر تحاول شركة الإنتاج الترويج له، من خلال فريق الممثلين أكثر من اعتمادها على القصة.

يذكر أن المخرجة السورية رشا شربتجي قد انسحبت من تنفيذ مسلسل "نظرة حب"، من بطولة باسل خياط وكارمن بصيبص. كان من المفترض إتمامه وعرضه في موسم رمضان 2024، بعدما أعلنت شركة "سيدرز آرت برودكشن" ذلك قبل أسابيع، وقالت إن شربتجي ستنضم إلى العمل الذي سيصور في بيروت، لكن المعلومات تؤكد أن شربتجي انسحبت، ما دفع الشركة إلى إعادة البحث عن مخرج آخر.

المصدر: العربي الجديد