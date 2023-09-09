دراسة: 98% من سكان العالم تأثروا بارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف

شفق نيوز/ أكدت دراسة بحثية أمريكية أن 98% من سكان العالم تأثروا بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الذي يعد الأكثر سخونة منذ عقود من الزمن.

وذكرت وكالة "رويترز" أن نصف الكرة الأرضية الشمالي شهد صيفاً هو الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات، وتسببت موجات الحر في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات، شهر تموز/ يوليو الماضي كان الأعلى حرارة على الإطلاق.

وبحسب الدراسة التي أجرتها منظمة "كلايمت سنترال"، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، أن جميع سكان العالم تقريبا تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الفترة من حزيران/ يونيو إلى آب/ أغسطس نتيجة لتغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر.

وكان شهر تموز/ يوليو هو الأعلى حرارة على الإطلاق، في حين كان متوسط ​​درجات الحرارة في آب/ أغسطس أعلى أيضا بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعة.

وفحصت الدراسة درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة وخلصت إلى أن 98% من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أوكسيد الكربون .

وقال نائب رئيس "كلايمت سنترال" للعلوم، آندرو بيرشينغ "لم ينج أحد تقريبا على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وتابع "في كل دولة أمكننا تحليلها، بما في ذلك في نصف الكرة الأرضية الجنوبي حيث هذا هو أبرد وقت في العام، رأينا درجات حرارة كان سيكون من الصعب تسجيلها -وفي بعض الحالات شبه مستحيل- دون تغير المناخ الذي يسببه البشر".

وتقوم "كلايمت سنترال" بتقييم ما إذا كان تغير المناخ يزيد من احتمالات حدوث موجات الحرارة من خلال مقارنة درجات الحرارة المرصودة مع تلك التي تتوصل إليها النماذج التي تزيل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة.