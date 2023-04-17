دراسة أميركية تُجيب عن أسباب ارتفاع إصابات مرض السكري

شفق نيوز/ وجدت دراسة أميركية جديدة أن تناول الكثير من الحبوب المصنعة، مثل الدقيق المكرر، والأرز الأبيض، واللحوم الحمراء، وعدم تناول كميات كافية من الحبوب الكاملة، ساهم في ارتفاع الإصابة بمرض السكري من الفئة الثانية بشكل كبير حول العالم.

ودرس الباحثون في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس الأميركية الأنماط الغذائية في 184 دولة في الفترة من 1990 إلى 2018، وتبين لهم أنه كانت هناك 14.1 مليون حالة إصابة بمرض السكري من النوع الثاني بسبب سوء التغذية في عام 2018.

وقدرت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر ميديسن"، الاثنين، أن 7 من أصل 10 حالات من مرض السكري من النوع الثاني في جميع أنحاء العالم، في عام 2018، كانت مرتبطة بخيارات الطعام السيئة.

ووجدت الدراسة أن 60 في المئة من إجمالي حالات المرض المنسوبة إلى النظام الغذائي كانت بسبب الإفراط في ست عادات غذائية هي: تناول الكثير من الأرز الأبيض والدقيق المكرر والبطاطس، والكثير من اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة، وشرب الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر وعصير الفاكهة.

كما توصلت إلى أن عدم تناول 5 مواد غذائية وقائية بشكل كاف، هي الفواكه والخضراوات غير النشوية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والزبادي، كان مسؤولا عما يزيد عن 39 في المئة من الحالات الجديدة.

وقال الدكتور داريوش مظفريان، أستاذ التغذية بجامعة تافتس، الذي قاد البحث: " تشير دراستنا إلى أن ضعف جودة الكربوهيدرات هو المحرك الرئيسي لمرض السكري من النوع الثاني الذي يُعزى إلى النظام الغذائي على مستوى العالم".