دراسة: مزاج الإنسان أفضل صباحاً وأسوأ ليلاً خاصة مساء الأحد

شفق نيوز/ أظهرت دراسة جديدة، أن مزاج الإنسان بالسعادة والرضا عن الحياة يكون أفضل صباحاً، وأسوأ في الليل، خاصة مساء يوم الأحد.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد أكد فريق الدراسة أن الأشخاص يبدأون يومهم في الصباح في أفضل حالة ذهنية، لكن بحلول منتصف الليل تقريباً يكونون في أسوأ حالة.

وقام الباحثون التابعون لجامعة كوليدج لندن بتحليل بيانات دراسة تتعلق بتأثير فيروس "كوفيد-19" على الصحة العقلية والسعادة والرضا عن الحياة والشعور بالوحدة.

وبدأت الدراسة في آذار/مارس 2020، واستمرت حتى آذار/مارس 2022.

وشملت البيانات استطلاعات لآراء ما يقرب من 50 ألف بالغ على مدى عامين.

وأجاب المشاركون في الدراسة على أسئلة مثل: "في الأسبوع الماضي، إلى أي مدى شعرت بالسعادة ومتى وصلت إلى ذروتها؟"، "ما مدى رضاك عن حياتك؟"، و"متى شعرت أن الأشياء التي تفعلها في حياتك تستحق العناء؟".

وتم أخذ عوامل مثل العمر والحالة الصحية وما إذا كان الناس يعملون في الاعتبار.

وأظهرت النتائج أن الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة كان أعلى في الصباح، خاصة في أيام الاثنين (بداية الأسبوع) والجمعة، في حين أنه كان في أقل درجاته في المساء، خاصة يوم الأحد (نهاية الأسبوع).

ولم يكن هناك دليل على أن الشعور بالوحدة يختلف عبر أيام الأسبوع.

ولفت الباحثون أيضاً إلى وجود دليل واضح على التأثير الموسمي على الحالة المزاجية. فمقارنة بالشتاء، كان الناس يميلون إلى الحصول على مستويات أقل من أعراض الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة، ومستويات أعلى من السعادة والرضا عن الحياة والشعور بأن الحياة تستحق العناء في المواسم الثلاثة الأخرى.

وأكدوا أن الصحة العقلية كانت في أفضل حالاتها في الصيف.

إلا أن الفريق أشار في الدراسة التي نشرت في مجلة BMJ Mental Health إلى أن هذه دراسة كانت قائمة على المراقبة، لذا لا يمكن تحديد السبب وراء النتائج.

ويعتقد الباحثون أن هذا الأمر قد يرتبط بالتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالساعة البيولوجية.

وقالوا: "على سبيل المثال، يبلغ الكورتيزول (وهو هرمون ينظم الحالة المزاجية) ذروته بعد وقت قصير من الاستيقاظ ويصل إلى أدنى مستوياته حول وقت النوم".

ومع ذلك، فقد أشاروا إلى أن سبب الاختلافات بين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع مازال غير مفهوم.