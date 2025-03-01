دراسة أمريكية عن المشروب الأكثر شعبية في العراق: يزيل المعادن الخطيرة

شفق نيوز/ يعتبر الشاي المشروب المفضل لدى الكثير من العراقيين، ويشربونه طوال اليوم، ابتداءً من وجبة الإفطار صباحاً ويستمر بعد كل وجبة طعام وكذلك في جلساتهم وضيافتهم، حيث تتجاوز الرغبة في تناوله حدود الاستمتاع، لتصل أحياناً إلى حدّ الإدمان.

وبينما يبحث العلماء لتحديد ما إن كانت المواد الكيميائية الموجودة في الشاي تؤدي إلى تحقيق فوائد صحية لدى تناوله، توصلت دراسة حديثة إلى نتائج قد تقدم تفسيرًا علميًا لتأثير هذا المشروب.

ووجد باحثون بجامعة نورث وسترن الأمريكية أن تحضير الشاي ونقعه يمكنه إزالة المعادن الثقيلة التي يمكن أن تكون موجودة في الماء، وفقًا لموقع صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقام فريق البحث بتحضير الشاي باستخدام كميات مختلفة من الماء تحتوي على معادن ثقيلة بتركيزات محددة، ثم قاموا بفحص تركيز هذه المعادن بعد فترات مختلفة من نقع الشاي في المياه.

وتوصل الباحثون عبر الدراسة، والمنشورة على موقع ACS المخصص للأبحاث العلمية، إلى أن الشاي يقلل من تركيز جميع المعادن التي تم اختبارها، كالرصاص والكروم والكادميوم.

وبالتركيز على الرصاص على وجه التحديد، وجد الباحثون أن أوقات التخمير الأطول للشاي ودرجات الحرارة الأعلى للمياه كانت مرتبطة بانخفاض أكبر في تركيز المعدن.

ويقول الباحث المشارك في الدراسة، بنيامين شيندل: "كوبًا من الشاي الأسود الذي تم تخميره لمدة خمس دقائق يقلل تركيز أيونات الرصاص في الماء بنحو 15 بالمئة".

كما أشار فريق البحث إلى أن الشاي المطحون كان له التأثير أكبر مقارنة باستخدام الأوراق الكاملة. أما في حالة الشاي المعبأ في أكياس، وجد الباحثون أن أكياس السليلوز تقلل من تركيز الرصاص، بينما لا تحقق أكياس القطن والنايلون نفس الشيء.

ووجد الفريق أيضًا أن الشاي الأسود والأخضر والأبيض يقلل تركيز الرصاص في الماء بدرجة أكبر من أنواع أخرى عندما يُترك منقوعًا لمدة 24 ساعة للوصول إلى التوازن.

ويرى الباحثون أنه حتى في الدول التي من غير المرجح أن تكون مستويات الرصاص في مياه الشرب فيها مرتفعة، مثل المملكة المتحدة حيث يعتبر الشاي مشروبًا شعبيًا، ربما يكون لشرب الشاي هناك تأثير إيجابي حتى ولو كان محدود بالنسبة للأمراض المرتبطة باستهلاك كميات صغيرة من المعادن.