دراسة.. مخدر للدماغ يخلق ذكريات كاذبة

كشفت دراسة علمية حديثة أن مادة تي إتش سي (THC)، المكوّن الفعال في الحشيش، قد تؤثر بشكل ملحوظ على وظائف الذاكرة لدى المتعاطين، عبر تعطيل عملياتها الأساسية المتمثلة في الترميز والتخزين والاسترجاع.

وقالت الباحثة كاري كوتلر من جامعة ولاية واشنطن، إن هذه المادة “تختطف” الجهاز العصبي المعروف بنظام الإندوكانابينويد، ما يؤدي إلى تحفيز مفرط وغير منظم لمستقبلات الدماغ، وينعكس ذلك على ضعف القدرة على تذكر التفاصيل الدقيقة.

وأضافت الدراسة أن الدماغ يميل في هذه الحالة إلى الاعتماد على ما يُعرف بـ”الألفة”، حيث يتم ملء الفجوات بمعلومات عامة أو مألوفة بدلاً من الوقائع الحقيقية.

وأشارت النتائج إلى حدوث اضطراب في “ذاكرة المصدر”، إذ يواجه الأفراد صعوبة في تحديد مصدر المعلومات التي يتذكرونها، سواء كانت من كتاب أو صورة أو تجربة مباشرة.

وشملت الدراسة 120 مشاركاً، وأظهرت أن نحو 70% منهم سجلوا تراجعاً في أداء الذاكرة أثناء تأثير المادة.

كما رصد الباحثون زيادة ملحوظة في “الذكريات الكاذبة”، حيث تضاعف عددها مقارنة بالمجموعة التي تلقت دواءً وهمياً، نتيجة تغيّر معايير الحكم وزيادة تقبل المعلومات غير الدقيقة.

وبيّنت الدراسة أن التأثيرات تختلف بحسب الجنس وطريقة التعاطي، إذ يؤدي الاستنشاق إلى تأثيرات أسرع وأكثر حدة مقارنة بتناول المادة عبر الأطعمة.

ورغم ذلك، أكد الباحثون أن تأثير الحشيش على الذاكرة يظل أقل حدة مقارنة بالكحول، مشيرين إلى أن هذه التأثيرات غالباً ما تكون مؤقتة وقابلة للعكس، حيث يمكن أن تستعيد الذاكرة كفاءتها الطبيعية بعد التوقف عن الاستخدام لنحو شهر.