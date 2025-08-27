دراسة: محطات شحن السيارات الكهربائية تتسبب بخطر غير متوقع

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عن خطر غير متوقع تسببه محطات شحن السيارات الكهربائية.

وفي إطار الدراسة أجرى المختصون تحليلا لجودة الهواء بالقرب من 50 محطة شحن "Tesla Supercharger" تقع في لوس أنجلوس، وتبين لهم أن الهواء الموجود في المناطق القريبة مباشرة من محطات الشحن، يحوي ضعف كمية الجسيمات الضارة بالصحة مقارنة بالمناطق البعيدة عن هذه المحطات.

وبلغ مستوى الجسيمات الدقيقة الضارة بصحة الإنسان بالقرب من المحطات ما بين 15 إلى 20 ميكروغراما للمتر المكعب الواحد، وهذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط الطبيعي لعدد الجسيمات الدقيقة الضارة في المناطق الحضرية في لوس أنجلوس، والذي يتراوح ما بين 7 إلى 8 ميكروغرامات للمتر المكعب.

كما قدم العلماء للمقارنة تحليلا للهواء في محطات الوقود الخاصة بالسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، إذ بلغ الرقم 12 ميكروغرام للمتر المكعب.

وأشار الخبراء إلى أن معدلات تلوث الهواء التي تم رصدها ناتجة عن الغبار شظايا الإطارات الصغيرة جدا والرمال التي يمكن العثور عليها بالقرب من محطات الشحن. وقال مؤلف الدراسة إيفان زو: "لحسن الحظ، فإن تركيز الجسيمات الضارة في الهواء ينخفض بشكل كبير على بعد أمتار قليلة من المحطة".