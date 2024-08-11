دراسة مثيرة: 75% من الوجبات السريعة غير صحية

شفق نيوز/ كشفت دراسة حديثة في بريطانيا أن أكثر من 75% من الأطعمة التي تقدمها سلاسل المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة الشهيرة تُعد غير صحية، مما يسبب العديد من الأمراض والمخاطر الصحية.

وأوردت صحيفة "الغارديان" اللندنية تفاصيل الدراسة التي وجدت أن بين 46% و 78% من الأطباق الـ 190 التي تم فحصها تحتوي على نسب خطيرة من الدهون، الملح، السكر أو السعرات الحرارية.

الدراسة أظهرت أن أطعمة مثل البيتزا، البرغر، أطباق الدجاج، البطاطس المقلية، والخبز الفرنسي تحتوي على كميات كبيرة من المواد التي تضر بالصحة. وقد تم الوصول إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل المحتوى الغذائي لأكثر 10 سلع مبيعاً في 19 من أكبر منافذ "الوجبات الجاهزة" في المملكة المتحدة.

ورغم معرفة الكثيرين بأن الوجبات السريعة ليست صحية وارتباطها بوباء السمنة في الولايات المتحدة، إلا أن الدراسة تشير إلى أن الدافع الرئيسي لتجنب الوجبات السريعة ليس دائماً بسبب صحتها، وقد دفعت النتائج إلى دعوات متجددة للوزراء المختصين لإجبار صناعة الأغذية على تحسين جودة منتجاتها.

الدكتورة مونيك تان، المحاضرة في التغذية والصحة العامة بجامعة "كوين ماري" في لندن والتي قادت الدراسة، أعربت عن قلقها من هيمنة الأطعمة غير الصحية خارج المنزل. وأشارت إلى أن "البيئة الغذائية الحالية تجعل من الصعب على الناس اتخاذ خيارات صحية".

دراسة أخرى أجرتها جامعة هارفارد توصلت إلى أن الوجبات السريعة ليست ضارة بحد ذاتها، بل إن الصلصات ومشروبات الصودا المصاحبة لها هي السبب الرئيسي في الأضرار الصحية. وقد وجد الباحثون أن 3 فقط من بين 19 شركة تمت دراستها تكشف عن معلومات حول التركيبة الغذائية لمنتجاتها.

وتؤكد كوثر هاشم، رئيسة قسم الأبحاث والتأثير بمنظمة "Action on Sugar"، أن "من العبث أن يكون لدى المستهلكين معلومات عن الأطعمة التي يشترونها من السوبر ماركت، ولكن عند تناول الطعام في الخارج، نُترك في الظلام". وأضافت أن "استمرار الشركات في إخفاء المعلومات الغذائية يعني عدم وجود أمل كبير للمستهلكين في اختيار خيارات صحية".