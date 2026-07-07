دراسة كندية: مكمل "الكرياتين" الرياضي يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب

شفق نيوز - متابعة

توصلت دراسة علمية أجريت في كندا إلى أن مادة "الكرياتين" - وهي مكمل غذائي شائع الاستخدام في بناء العضلات - قد تسهم بفعالية في تخفيف أعراض الاكتئاب.

وتعمل مادة الكرياتين على مساعدة خلايا الجسم في توليد الطاقة، ويحصل عليها الجسم بشكل طبيعي من الغذاء، كما يمكن الحصول عليها بتركيزات أعلى ضمن المكملات الغذائية التي يتناولها الرياضيون.

وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية علمية متخصصة في أمراض المخ والأعصاب، وجد فريق بحثي من جامعتي تورنتو وأوتاوا الكنديتين أن مادة الكرياتين تتواجد أيضاً في الدماغ، وأنها قد تؤدي دوراً حيوياً في علاج الاضطرابات النفسية.

وقام الباحثون بتحليل نتائج 5 دراسات إكلينيكية شملت 238 شخصاً يعانون من مرض الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب؛ وخلصت دراستان منها إلى أن مرضى الاكتئاب يحققون معدلات تحسن أعلى إذا ما تناولوا الكرياتين كعلاج مساند للأدوية المضادة للاكتئاب، فيما أكدت بقية الدراسات أن المادة تساعد أيضاً في تحسين الاضطرابات المعرفية.

في المقابل، أظهرت النتائج أن الكرياتين لا يقدم تحسناً يذكر لمرضى الاضطراب ثنائي القطب، بل إن اثنين من المرضى الخاضعين للتجارب ظهرت عليهم أعراض هوس محدودة جراء تناول هذا المكمل.

وفي تصريحات لموقع "هيلث داي" الطبي المتخصص، أكد الباحثون أن هذه النتائج مبشرة لمرضى الاكتئاب لكنها ليست حاسمة بعد، مشددين على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث السريرية قبل التوصية رسمياً باستخدام هذه المادة في البروتوكولات العلاجية النفسية.