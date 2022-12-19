دراسة.. فقدان الشم والتذوق بعد كورونا مؤشر جيد

شفق نيوز/ رجح علماء، أن فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة التذوق، خلال الإصابة بـ"كوفيد-19"، قد يكون علامة تنبؤية للاستجابة المناعية القوية.

وأفادت دراسة توصل إليها العلماء، بأن مرضى "كوفيد-19"، الذين عانوا من أعراض فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة التذوق، كان لديهم احتمالاً مضاعفاً لوجود الأجسام المضادة بعد فترة طويلة من الإصابة".

لكن أبحاث سابقة أفادت بأن الاستجابة المناعية القوية تقتل الخلايا التي تعيش في الأنف، مسببة الأعراض، ولكن يمكن أيضاً أن تكون علامة تحذير على نوبة سيئة من "كوفيد-19"، لأن هذه الخلايا تميل إلى أن تكون أول ما يصاب بالفيروس.

وكان فقدان حاسة التذوق والشم أكثر شيوعا في وقت مبكر من الوباء، حيث قُدِّر أن ما يصل إلى ثلاثة من كل خمسة مرضى يعانون من هذه الأعراض. ولكن، وسط التطعيم وانتشار المتحورات الجديدة، أصبحت هذه الأعراض أقل شيوعا.