دراسة: فرش الأسنان ومقابض الدش تعج بأكثر من 600 فيروس

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة نشرتها دورية "فرونتيرز إن ميكروبيوميس"، المتخصصة في دراسة الميكروبيومات وتأثيرها على العالم من حولنا، أن أكثر من 600 فيروس من أنواع مختلفة تحوم حولك أثناء روتينك اليومي.

وذكرت الدراسة أن فرش الأسنان ومقابض الدش تحتوي على كميات كبيرة من هذه الفيروسات، وفقًا لما أوردته وكالة الأسوشيتد برس.

وقالت إيريكا هارتمان، المسؤولة عن الدراسة ومنتسبة إلى جامعة نورثويسترن في ولاية إلينوي الأميركية، "إن عدد الفيروسات التي عثرنا عليها كبير للغاية".

وأضافت "لقد عثرنا على العديد من الفيروسات التي نعرف القليل عنها، وفيروسات أخرى لم نشاهدها من قبل". وأشارت إلى أن الباحثين اكتشفوا اختلافًا في العينات التي أخذوها من فرش الأسنان ومقابض الدش، حيث إن كل فرشاة أسنان وكل مقبض دش يمثل "جزيرة صغيرة مستقلة".

وتقول هارتمان: "الخبر الجيد هو أن تلك الفيروسات ليست خطيرة بالنسبة للإنسان، لكنها تهاجم وتضاعف البكتيريا الداخلية".

ويعتقد الباحثون أن أنواع الفيروسات التي تم اكتشافها حديثًا يمكن أن تكون كنزًا للمساعدة في الأبحاث الرامية إلى معالجة العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية.