دراسة علمية تكشف طريقة جديدة للإقلاع عن التدخين

شفق نيوز- متابعة

نقلت صحيفة "لينتا.رو" الروسية، عن باحثين من جامعة أديلايد الأسترالية، أن واحدا من أهم أسباب الإقلاع عن السجائر وتقليل الرغبة الشديدة في تدخينها، هو ممارسة النشاط الرياضي بانتظام.

وقالت الصحيفة أن الباحثين أجروا مراجعة لنتائج 59 دراسة تتعلق بالرياضة وتأثيرها على إدمان السجائر، شملت أكثر من 9000 شخص، وقاموا بتقييم تأثير كل من التمارين الرياضية الفردية وبرامج التمارين الرياضية طويلة الأمد على الإقلاع عن التدخين، وعلى شدة الرغبة بتدخين السجائر، وعلى أعراض الانسحاب بعد ترك التدخين.

وأوضحت تلك الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام كانت لديهم احتمالية الإقلاع التام عن التدخين أعلى بنسبة 15%، واحتمالية الامتناع عن التدخين لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل أعلى بنسبة 21%.

وبينت الدراسات أن الذين يمارسون الرياضة قلصوا معدل التدخين اليومي بمقدار سيجارتين، حتى أن جلسة تمرين واحدة في الحد من الرغبة الشديدة في التدخين لمدة 30 دقيقة تقريبا بعد انتهائها.

ووفقا للباحثين لا ينبغي أن تحل التمارين البدنية محل الأساليب المثبتة للإقلاع عن التدخين كالعلاج الدوائي والاستشارات المتخصصة، غير أنها يمكن أن تشكل إضافة بسيطة ومتاحة تساعد في تجاوز أصعب اللحظات خلال محاولات الإقلاع عن التدخين.

ويعتبر التدخين من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والفم، وأمراض القلب والشرايين، فضلا عن مخاطره على صحة الدماغ والجهاز العصبي بشكل عام.