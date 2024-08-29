دراسة علمية تحذّر: 60% من أغذية الأطفال المعلبة لا تطابق المعايير

شفق نيوز/ بيّنت دراسة حديثة بأن 60% من أغذية الأطفال والرضع المعلبة والجاهزة في الولايات المتحدة غير مطابقة للمعايير الغذائية.

ووجدت الدراسة التي أشرف عليها باحثون في معهد جورج للصحة العالمية، وهو مركز بحثي طبي في أستراليا، أن حوالي 60% من أغذية الصغار في أميركا لا تفي بالمعايير الغذائية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

كما بينت أن منتجا واحدا من كل 4 منتجات لا يلبي متطلبات السعرات الحرارية، وأن منتجا واحدا من كل 5 يتجاوز مستويات الصوديوم الموصى بها، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

متاجر كبيرة في الولايات المتحدة

وعمد الباحثون لتحليل 651 منتجا تجاريا مخصصا للأطفال تم شراؤها من سلاسل متاجر كبيرة في الولايات المتحدة بين مارس ومايو 2023.

كما استخدم الباحثون المعايير الغذائية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في ملفها الغذائي لعام 2022 كمرجع لتقييم هذه المنتجات.

ووجد الباحثون في دراستهم التي نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة "Nutrients"، أن 70% من هذه المنتجات لم تلبِ متطلبات البروتين التي تعتبر جزءا من معايير منظمة الصحة العالمية الغذائية، وأن 44% منها تجاوزت الحدود المسموح بها من كميات السكر.

وأكد الخبراء أن النتائج التي خلصت إليها الدراسة وزيادة انتشار الأطعمة فائقة المعالجة يثيران قلقا متزايدا بشأن صحة الأطفال في الولايات المتحدة.

نسبة عالية من السكر والدهون

من جانبها، قالت الأستاذة في قسم التغذية بجامعة نورث كارولينا إليزابيث دونفورد، التي شاركت في تأليف الدراسة، إن الأطفال لا يولدون بتفضيلات غذائية معينة، بل يكتسبون هذه السلوكيات بناء على بيئتهم وتجاربهم.

كما قالت إن الأطفال عندما يكبرون تتأثر خياراتهم الغذائية بشكل كبير بما يتناولونه، وكثير من الأطعمة التي تُسوَّق للأطفال في الولايات المتحدة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والمواد الحافظة وتفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية".

وأشارت دونفورد إلى أن "السكر يُضاف إلى الأطعمة فائقة المعالجة لأنه يحسن النكهة، مما يجعل المنتجات أكثر جاذبية ويشجع على تكرار الشراء.

كما تابعت: "كما أنه يعمل كمواد حافظة، حيث يطيل عمر المنتج من خلال منع نمو الميكروبات ويحسن القوام ويعتبر أرخص من البدائل الصحية، مما يجعله خيارا جذابا للشركات المصنعة التي تسعى إلى خفض التكاليف".

يذكر أن الأطعمة فائقة المعالجة في الظهور في الثمانينيات وأصبحت من العناصر الشائعة في المنازل، مما أدى إلى تحول كبير في أنماط التغذية.

وارتبطت العديد من هذه الخيارات الجاهزة بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض لدى الأطفال، حيث وجدت دراسة نشرت في مايو الماضي في مجلة "جاما" الطبية أن الأطفال الذين تناولوا الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية.