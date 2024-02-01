دراسة: عدد مستخدمي مواقع التواصل تجاوز 5 مليارات والحصة الأكبر لفيس بوك

شفق نيوز/كشفت دراسة نشرت، اليوم الخميس، عن تجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62.3 بالمئة من سكان العالم، فيما حل تطبيق فيس بوك بأكبر نسبة من متابعات المستخدمين.

وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام "ملتووتر" ووكالة "وي آر سوشال" المختصة بوسائل التواصل واستند إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس"، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6 بالمئة، متخطيا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9 بالمئة.

وسجل "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا" أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.19 مليار.

وحلّ تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه ميتا أيضا في المرتبة الثانية بـ1.65 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل "تيك توك" الذي بلغ عدد مستخدميه 1.56 مليار.

وحذر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب الحسابات الآلية أو الأشخاص الذين يستخدمون هويات مختلفة.

وكشفت الدراسة أن الكلمة الأكثر بحثا على ويكيبيديا كانت "تشات جي بي تي"، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.