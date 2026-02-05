دراسة طبية عراقية تكشف عن ارتباط السجائر الإلكترونية باضطرابات المزاج

شفق نيوز- بابل

أعلنت كلية طب حمورابي في جامعة بابل، يوم الخميس، عن تحقيق إنجاز بحثي جديد يكشف عن العلاقة بين اضطرابات المزاج وتعاطي السجائر الإلكترونية.

وذكرت الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً بحثياً ترأسه التدريسي في الكلية علي عباس الموسوي، توصل إلى هذا الاكتشاف العلمي وتم نشر الدراسة في واحدة من أرصن المجلات العالمية المندرجة ضمن مستوعبات Scopus (الربع الأول Q1).

بدوره أوضح رئيس الفريق البحثي علي عباس الموسوي، أن "الدراسة التي تم نشرها في مجلة (The Karbala International Journal of Modern Science)، تناولت قضية صحية معاصرة تحت عنوان بكتيريا الفم العقدية ونقص فيتامين B12 لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية: محور (ميكروبي – غذائي - عصبي) يرتبط باضطراب المزاج".

وأضاف أن "أهمية الدراسة تكمن في كشفها مساراً حيوياً معقداً يربط بين التغيرات في الميكروبيوم الفموي (البكتيريا النافعة والضارة) وبين نقص مستويات فيتامين B12، مما يؤدي إلى اختلال في الناقلات العصبية وظهور أعراض نفسية ومزاجية لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية".

وأوضح أن "العمل جاء نتيجة تعاون بحثي دولي ومحلي، وبنسبة قبول علمي لم تتجاوز 15%، مما يؤكد دقة النتائج ومنهجيتها العالية".

وأشار الموسوي إلى أن "هذا الإنجاز يأتي ليعزز مكانة جامعة بابل في التصنيفات العالمية"، مؤكداً "دور الكلية في معالجة القضايا الصحية التي تمس المجتمع من منظور علمي تطبيقي حديث".