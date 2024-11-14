دراسة طبية تكشف عن "خطر متفاقم" يهدد حياة مئات الملايين في العالم

شفق نيوز/ كشفت دراسة طبية جديدة عن تضاعف عدد المصابين بمرض السكري خلال الثلاثين عاماً الماضية ليصل إلى أكثر من 800 مليون شخص على مستوى العالم.

ونشرت نتائج التحليل في مجلة "ذا لانست"، إذ أظهرت أن معدلات السكري بين البالغين ازدادت من 7% إلى نحو 14% بين عامي 1990 و2022، مع ارتفاع أكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتُعد هذه الدراسة التحليل العالمي الأول لمعدلات السكري وعلاجه في جميع الدول، إذ اعتمد العلماء في "مجموعة اختصاصيي المخاطر الصحية غير المعدية" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على بيانات من أكثر من 140 مليون شخص من 1000 دراسة.

واستخدم الباحثون أدوات إحصائية لمقارنة نسب الانتشار والعلاج بين الدول.

والسكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إفراز كمية كافية من الأنسولين أو عندما يعجز الجسم عن استخدامه بفعالية.

ويؤدي السكري غير المعالج إلى أضرار في أنظمة الجسم المختلفة، خاصة الأعصاب والأوعية الدموية.

ويشمل المرض نوعين رئيسين: السكري من النوع الأول، وهو مرض مناعي ذاتي، والنوع الثاني الذي يشكل 95% من الحالات ويمكن الوقاية منه عبر الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة وتجنب الأطعمة غير الصحية.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف حالات السكري عالمياً تتركز في أربع دول: الهند (212 مليون)، والصين (148 مليون)، والولايات المتحدة (42 مليون)، وباكستان (36 مليون).

كما وجد الباحثون أن معدلات السكري في بعض الدول مثل جزر المحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوزت 25% من السكان.

الدكتور رانجيت موهان أنجانا من "مؤسسة مدراس لأبحاث السكري" في الهند، أكد أهمية الوقاية عبر اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، خاصة في المناطق الفقيرة.

وحذر من غياب العلاج في العديد من الدول، ما يعرض الملايين لمضاعفات صحية خطيرة.